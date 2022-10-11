 حجم مخزون روسيا من الأسلحة النووية | DW الأخبار | DW | 12.10.2022

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DW الأخبار

حجم مخزون روسيا من الأسلحة النووية

شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يستخدم بوتين سلاحا نوويا. كما أشار محللون إلى أن الاستخدام العسكري للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا قد يكون محدودا بالنظر إلى ساحات القتال الشاسعة والمتباعدة.

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