حجم مخزون روسيا من الأسلحة النووية

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شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يستخدم بوتين سلاحا نوويا. كما أشار محللون إلى أن الاستخدام العسكري للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا قد يكون محدودا بالنظر إلى ساحات القتال الشاسعة والمتباعدة.
أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.
استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.
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