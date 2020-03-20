 حجر صحي ومنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في بعض الولايات الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.03.2020

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أخبار

حجر صحي ومنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في بعض الولايات الألمانية

بعد انتقال حالات كورونا إلى أكثر من 15 ألف إصابة، تسير الولايات الألمانية نحو تشديد الإجراءات لأجل تقييد الحياة العامة وإلزام أغلب السكان بالتزام منازلهم.

شوارع خلت من البشر في ميونيخ جنوبي ألمانيا

إجراءات جديدة في ألمانيا لمواجهة كورونا

أعلنت ولايتان ألمانيتان إجراءات الحجر الصحي العام لأجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة (20 مارس/آذار 2020)، ويتعلّق الأمر بولاية بافاريا، جنوب البلاد، وولاية سارلاند الصغيرة في غرب البلاد، في وقت اتخذت فيه بقية الولايات إجراءات لوقف تفشي الفيروس دون أن يصل ذلك إلى الحجر الصحي العام.

مختارات

لا يوجد أي نظام صحي في العالم قادر على مواجهة تداعيات كورونا، كانت هذه تحذيرات الصحة العالمية، وباتت حتى ألمانيا اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من المستشفيات وأعلنت عن إنشاء "مستشفى كورونا" في برلين على غرار النموذج الصيني. (18.03.2020)

فرضت فرايبورغ كأول مدينة كبيرة في ألمانيا حظرا للتجول في إطار الجهود لمكافحة تفشي وباء كورونا. وفي حين يدور نقاش محموم بشأن فرض حظر على مستوى البلاد، تحدث مكتب المستشارية قرارات حاسمة فيما يتعلق بالحظر. (20.03.2020)

(20.03.2020)

أعلنت حكومة ولاية بافاريا، كبرى ولايات ألمانيا مساحة، أنها أصدرت أمرا بفرض تقييد واسع للحركة في كافة أنحاء الولاية لمواجهة تفشي كورونا المستجد، مهددة بإجراءات أكثر صرامة إذا لم يتلزم السكان بذلك (20.03.2020)

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب متلفز للألمان فيروس كورونا المستجد بأنه "أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية". كما تعهدت المستشارة بتقديم دعم شامل للشركات والعاملين خلال أزمة كورونا. (18.03.2020)

وفي الوقت الذي أعلنت فيه بافاريا أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى، مثل التوجه إلى العمل أو شراء أغذية، فلم تعلن سارلاند عن موعد للعزل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في موعد لاحق من اليوم الجمعة، في وقت كان رئيس وزرائها، توبياس هانز، قد صرّح أن العزل سيدفع بالناس إلى البقاء في منازلهم، لكن ستتيح الولاية بعض الاستثناءات كفتح المجال أمام الراغبين في التنزه، لكن دون مجموعات كبيرة، وبضمان مسافة متباعدة مع الآخرين.

بينما أعلن رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب البلاد، فينفريد كرتشمان، حظراً على التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها أكثر من ثلاثة أشخاص في الأماكن العامة، باستثناء الأسر.

كما أعلنت ولاية راينلاند حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. وأعلنت ولاية هامبورغ شمال البلاد حظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص، فيما هدّد رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت: "إذا لم يلتزم المواطنون بالقدر اللازم فسنتخذ حينها قرار حظر التجوال".

واتخذت بعض المدن قرارات خاصة بها، إذ أعلنت مدينة فرايبورغ في جنوب غرب البلاد أنها ستفرض حظراً للتجول اعتبارا من عطلة السبت والأحد. كما أعلنت جلّ المدن الألمانية عن إجراءات لمواجهة تفشي الجائحة، إذ أغلقت المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمرافق غير الضرورية.

وجددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر المتحدث باسمها، مناشدة كل سكان ألمانيا، بتجنب التجمع في جماعات، مهددة بتطبيق إجراءات صارمة في كل ألمانيا لأجل تقييد حركة السكان، مضيفةً أن هناك أقليات من السكان لا تزال تتصرف بشكل غير مسؤول.وستجري ميركل محادثات مع مسؤولي الولايات الألمانية بعد غد الأحد لأجل النظر في الموضوع.

ووصل عدد الإصابات في مجموع ألمانيا حوالي 15 ألف حالة، وانتقلت الوفيات إلى 31، حسب أرقام رسمية تعود لأمس الخميس، وحذر مسؤولون ألمان من انتشار سريع للفيروس خلال الأيام القادمة، خاصة أن تقارير إعلامية نقلت أن العدد قد يكون أكبر مما تم الإعلان عنه رسمياً، خاصة أن هناك ارتفاعاً في الحالات خلال الساعات القليلة الماضية. وذهب تقرير إعلامي إلى لتلفزيون ntv إلى القول إلى أن الرقم تجاوز 20 ألف إصابة.

هذا وأعلنت شركات سياحة وأخرى للطيران عودة 96 ألف مواطن ألماني من الخارج، علقوا في عدة مطارات بسبب إغلاق حركة السفر. وقالت متحدثة باسم الخارجية، إنه تم تسيير نحو 100 رحلة خاصة لإحضار المواطنين من الخارج،  مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عشرات الآلاف من السائحين الألمان عالقين في الخارج

إ.ع/خ.س(د ب أ)

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  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

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  • Empty shelves in a supermarket

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    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

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    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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