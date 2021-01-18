 حتى وهو يغادر.. كيف سيؤثر ترامب على حياة الأمريكيين لعدة عقود؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.01.2021

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سياسة واقتصاد

حتى وهو يغادر.. كيف سيؤثر ترامب على حياة الأمريكيين لعدة عقود؟

كانت إحدى أكثر الفترات الرئاسية الأمريكية إثارة للجدل، وحتى مع إخفاقه في تسليم السلطة بـ "روح رياضية" وتأليبه أنصاره على الاحتجاج، إلّا أن إرث ترامب سيستمر في أمريكا وسيكون لزاما على جو بايدن التعامل معه.

دونالد ترامب وهو يغادر القاعة بعد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض 05.11.2020

أثار دونالد ترامب الكثير من الجدل سواء في طريقة تعامله مع الآخرين أو أسلوب حكمه وتواصله مع المسؤولين والجمهور

تنتهي ولاية ترامب رسميا غداً الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني) بإرث مختلط سيكون محلّ دراسة لعدة سنوات. وفترته الرئاسية شهدت عدة فضائح وأمور مثيرة للجدل، لتشكّل الأشهر الأخيرة من ولايته حرجا داخليا له، خاصة ما يتعلق ببطء التعامل مع جائحة كورونا، ثم الحدث الأبرز باقتحام مجموعة من أنصاره لمبنى الكابيتول، وما تبع ذلك من محاولة ثانية لعزله.

مختارات

أعلن مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، أنّ حسابي دونالد ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكونغرس.

أوقف تويتر حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مع تصاعد الاتهامات الموجهة إليه باستغلال المنصة للتحريض على العنف. يأتي ذلك فيما تتسارع خطوات محاسبة ترامب من جانب الكونغرس على أحداث اقتحام "الكابيتول".

غير أن إرث ترامب يبقى جدلياً بشكل كبير، وهناك من الأمريكيين من يرى أنه أعظم رئيس على مدار التاريخ، وهؤلاء ينتمون غالبا للمحافظين ولرجال الأعمال وللمتدينين اليمينيين. وهناك، وهم الفئة الأكبر، من ينظرون إليه بكثير من السلبية، وهو ما أوضحه استطلاع رأي لمركز "بيو" للأبحاث، إذ يغادر ترامب منصبه بنسبة تأييد لم تتجاوز 29 بالمئة، وهي الأسوأ له على الإطلاق.

لمسة واضحة على القضاء

يرى أنصاره أنه نجح في تنفيذ عدد من وعوده، وخصوصا ما يتعلّق بالنظام القضائي الفيدرالي، فقد عين ثلاثة قضاة محافظين مدى الحياة في المحكمة العليا، في سلوك أراد من خلاله ترسيخ نزعتهم المحافظة على قوانين البلد، ولاسيما تلك المتعلقة بالحريات الفردية أو بقوانين العمل والهجرة والرعاية الصحية. كما عين أكثر من 200 قاضِ في المحاكم الفيدرلية لهم ارتباط بالجمهوريين والمحافظين.

دونالد ترامب في الجناح الجنوبي للبيت الأبيض 10.02.2020

أوفى ترامب بالعديد من وعوده الانتخابية

كما أنهى ترامب ولايته بالتوقيع على مشروع قانون سيؤدي إلى تخفيض معدل ضرائب الشركات الأمريكية من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة، وهو قانون لصالح الطبقة الغنية الأمريكية والشركات الضخمة ممّن يستثمرون أكثر في أسهمهم أكثر من تحسين رواتب العمال، كما خفض الضرائب التي كان يؤديها الأفراد، وإن كان ذلك بشكل يسير ومؤقت.

إلّا أن هذه الإجراءات لها تبعات، فهناك توقعات بزيادة عجز الميزانية الإجمالية بـ1,9 تريليون دولار خلال عشر سنوات، ويتخوف معارضو ترامب من أن يؤدي أصاحب الدخل المنخفض فاتورة هذه الإجراءات، حيث خفض الجمهوريون أموال الرعاية الاجتماعية لأجل الموازنة.

"أمريكا أولا"

نجح ترامب كذلك في إعادة التفاوض التجاري بين بلاده وبقية بلدان العالم، فرغم أن ذلك كان أحيانا فوضوياً وأدى إلى حرب تجارية مع الصين وجعل التجارة المحلية غير مستقرة، إلّا أن ترامب أفلح في وقف "اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (نافتا)، واستبدله باتفاقيات أخرى مع المكسيك وكندا، حتى معارضوه يرون أنها أفضل، بمن فيهم نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين

داخل ترامب في حرب تجارية شرسة مع الصين

ورفع ترامب شعار "أمريكا أولا"، ووعد بتغيير الكثير من سياسات سلفه باراك أوباما  وحكم بطريقة غير تقليدية وغير متوقعة وصل مداها حتى إلى المعايير الدبلوماسية، فقد أخرج بلاده عام 2017 من اتفاقية باريس للمناخ بعدما اعتبرها غير عادلة تجاه بلده، وكذلك انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بل حاول حتى إقامة علاقات مع نظام كوريا الشمالية.

امبراطور تويتر

حوّل ترامب حسابه على تويتر إلى مثار جدل ووصل عدد متابعيه إلى حوالي 89 مليون متابع قبل توقيفه نهائيا. وأحدث ترامب تأثيرا كبيرا في كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية وفي الحكم، إذ استخدمها لخلق اسمه السياسي الخاص ولأجل الهجوم على خصومه السياسيين والإعلان عن قرارته الحاسمة كطرد وإقالة مسؤولين كبار معينين، وكذلك التواصل مع جمهوره.

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وسائل التواصل الاجتماعي أقوى من ترامب

"استخدم باراك أوباما مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يبدو تقليدياً، بينما قلب ترامب الطريقة التي ننظر بها لهذه المواقع" يقول جاسون موليكا، الباحث في التواصل بالجامعة الأمريكية في واشنطن. 

وكان لترامب أسلوب متفرد جعله محبوباً من كتلة من المصوّتين تتكون في الغالب من الناخبين البيض والإنجيليين الذين يتهمون النخب السياسية في واشنطن بإهمالهم، ما مكّن الحزب الجمهوري من الحصول على دعم جديد، وهو ما تؤكده لورا ويلسون، أستاذة مساعدة للعلوم السياسية بجامعة إنديانابوليس وتقول لـDW: "سياسيا كان قادرا على الجمع بين تحالف غير مسبوق. لقد جلب ترامب طريقته الخاصة للدعم السياسي".

غير أن فترة ترامب انتهت بوقف أو تجميد حساباته في كل مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، وخسر معها جمهورا يقدّر بعشرات الملايين، فضلا عن انقلاب الكثير من الجمهوريين عليه، فمنذ رفضه الإقرار بنتائج الانتخابات وهو يراكم الانتكاسات، ما أثر كثيرا على إرثه المعنوي، وجعل البعض يرون أنه أسوأ رئيس عرفته البلاد في تاريخها المعاصر، على الأقل عندما تعلّق الأمر بتسليم السلطة.

ديفيد سلوان/إ.ع

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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