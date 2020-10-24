 حتى لو زاد دخلك.. هل يمكنك العيش بأقل التكاليف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.10.2020

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منوعات

حتى لو زاد دخلك.. هل يمكنك العيش بأقل التكاليف؟

هل أنت متسرع في  قراراتك المالية وتصرف الكثير من المال بلا داع ولا تدخر ما يكفي؟.. الكثيرون يقومون بنفس الشيء، ولهذا إليكم فكرة قد تساعد في تحقيق المزيد من ”الاستقرار المالي"!

Symbolbild Studentenjob (Fotolia/Peter Atkins)

يندفع البعض لدى اتخاذ قرارات مالية شخصية حيث يميلون نحو صرف الكثير من المال بلا ضرورة على أمور وأغراض ربما من الممكن التخلي عنها بلا عواقب حقيقية.

 لهؤلاء يكون الادخار مسألة لا يمكن تحقيقها بسهولة لاعتيادهم على صرف الكثير من المال، إلا أن الأمر ليس مستحيلا!

ويقدم الفريق المختص بالمسائل المالية الشخصية بموقع بيزنس إنسايدر اقتراحات بهدف مساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بصرف المال على المستوي الشخصي.

 وبينما تعد "الحياة بما يتناسب مع إمكانياتك المادية" النصيحة الأكثر شيوعا، ربما يكون "العيش بما هو أقل من إمكانياتك" وسيلة أفضل من شأنها مساعدتك على تحقيق "أمن مادي".

وتحكي كاتبة المقال، إليزابيث ألدريش، عن اعتيادها على المعيشة منذ صغرها بأقل من قدراتهم المادية، وكيف أن والدها لم يهتم مطلقا بتجديد سياراته أو هاتفه المحمول كزملائه الحريصين على شراء أحدث الإصدارات والموديلات. وعندما قرر والدها وزوجته شراء منزل جديد، قاما باختيار منزل تقل قيمته عما يمكنهما تحمل تكلفته بحوالي النصف.

وبقيام الزوجين بذلك، يستطيعان الآن بعد تقاعدهما في الخمسينات من عمرهم الاستمتاع بحياة مريحة والسفر حول العالم بما تمكنا من ادخاره من مال، على حد وصف إليزابيث.


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النقود الطيبة - الادخار والاستثمار المستدامان

وتذكر إليزابيث أن الأسلوب الذي اختاره الزوجان لحياتهما "لم يؤثر سلبا على سعادتهما، بل جعلها أكثر لعدم حاجتهما للقلق باستمرار بشأن أمور مادية".

مختارات

تشكل مصاريف المشتريات كابوسا حقيقيا لدى البعض، وفي حين ينجح البعض في التوفيق بين مصاريفه اليومية ودخله عن طريق التحكم في المشتريات، يرى البعض أن هذا الأمر صعب للغاية في ظل العروض الكبيرة التي تقدمها المتاجر.

بعد أن تحررت من سداد ديونها، وجدت شابة أميركية نفسها تنفق الأموال بلا هدف دون أن تتمكن من توفير أي شيء في نهاية الشهر، الأمر الذي أثار انزعاجها ودفعها لاتخاذ قرار في عيد ميلادها التاسع والعشرين وفر عليها آلاف الدولارات.

ويكمن السر لنجاح اتباع هذا النمط بالحياة في امتلاك كل ما تحتاج إليه وليس في ”حرمان نفسك"، كما قد يعتقد البعض.

وتوضح إليزابيث أنها اعتادت هي وشقيقتها على عدم شراء أشياء جديدة سوى عند تهالك القديمة، وهو ما يعني القدرة على شراء الجديد لدى الحاجة له، وليس العيش "دون تلبية حاجاتك الأساسية". وتعطي إليزابيث مثالا بقرارها عدم إنفاق أكثر من 25% من دخلها على إيجار مسكنها حتى بعد زيادة راتبها.

بيد أنها تقر في المقابل بأن هذا النمط من الحياة لا يأتي دون تضحيات مثل ركوب المواصلات العامة بدلا من شراء سيارة أو التخلي عن العيش بمناطق رائجة بما يحمل تكلفة أعلى أو مشاركة المسكن مع رفيق أو رفيقة لتقاسم الإيجار.

وتوفير المال يعني أيضا القدرة على إنفاقه "بتهور" فيما بعد، في إجازة أو رحلة طويلة على سبيل المثال، كما يعطى إحساس بالأمان المادي.

وتخلق القدرة على الادخار لدى الشخص إمكانية للتحكم في نفقاته، خاصة بأوقات الطوارئ والأزمات مثل فقدان الوظيفة أو مصدر الدخل بشكل مفاجئ.

وبالطبع قد لا يناسب هذا النمط في العيش البعض، ولكنه ربما يكون مصدرا "للأمان المادي" بالنسبة للبعض الآخر.

د.ب./ع.ح/أ.ح

 

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الخضروات والفواكه الموسمية

    ينصح بشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب طعمها وثمنها المناسب نظراً لوفرتها، بينما يجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الموسمية التي تكون في الغالب غير طازجة ومرتفعة الثمن.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الاستفادة من العروض الخاصة

    غالباَ ما تقوم متاجر ومحلات بيع الأغذية بتخفيضات في أسعار بعض السلع من المواد الغذائية وغيرها. لذلك ينصح بأخذ هذه التخفيضات والعروض الخاصة بعين الاعتبار أثناء التسوق لتوفير بعض المال.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    العبوات الكبيرة أرخص

    يُنصح أيضاً بشراء السلع والمواد التي تكون في العبوات ذات الحجم الكبير. فكلما كانت الكمية أكبر، كلما كان السعر أنسب. ورغم عدم الحاجة إلى كل محتوى العبوات الكبيرة، إلا أن خبراء التسوق ينصحون بشرائها وتقاسم محتواها مع الجيران مثلاً.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الابتعاد عن منتجات الشركات المشهورة

    تتميز المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة بارتفاع سعرها، لذا ينصح بشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمتجر الأطعمة لأن سعرها مناسبة، ولا يختلف طعمها كثيراً عن منتجات الشركات المشهورة.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الأغذية رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها

    انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني بالضرورة أن المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك، إذ يمكن لبعض المنتجات الاحتفاظ بطعمها الأصلي رغم انتهاء صلاحيتها، باستثناء بعض المنتجات الغذائية كالحليب والبيض التي يجب مراعاة تاريخ انتهاء صلاحيتها.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    كتابة قائمة التسوق

    كتابةُ قائمة التسوق يمكن من توفير الكثير من المال، فهي من جهة، تساعدنا على الاكتفاء بشراء المواد الغذائية التي نحتاجها فقط. بالإضافة إلى أنها تساعدنا في تحديد الأشياء التي نرغب بطهيها، ما يعني تحديد المشتريات بدقة.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    انتباه... السلع باهظة الثمن في أعلى الرفوف

    يتم في الغالب وضع السلع باهظة الثمن على مستوى النظر تماما، ما يغري المستهلك باقتنائها بدل البحث عن السلع الأرخص سعراً. ومن الحيل الذكية أيضا، التي يتبعها أصحاب متاجر المواد الغذائية، وضع السلع غالية الثمن في الطرف الأيمن من الرفوف، وذلك لأن معظم الأشخاص يتوجهون تلقائياً نحو اليمين.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    ابتعد عن التسوق وأنت جائع

    هذا ينطبق خاصة على أولئك الذين يتبعون نظام حمية غذائية. وينصح خبراء التسوق بعدم الذهاب إلى التسوق بمعدة فارغة لأن الشعور بالجوع يدفع إلى شراء أكثر مما قد يكون المستهلك في حاجة إليه، كما أنهم يحذرون كذلك من التسوق بشكل عفوي.

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    أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    تجنب المنتجات الغذائية الجاهزة

    غالبا ما تكون الوجبات الجاهزة باهظة الثمن. لذلك ينصح بشراء المواد الغذائية الطازجة. فتحضير الطعام بشكل ذاتي أطيب وكلفته أقل.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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