حتى لا يفقد جودته.. يجب تجنب هذه الأخطاء عند تجميد الخبز

سواء اشترينا الخبز المجمد من المحلات التجارية أو قمنا بتجميده بأنفسنا داخل المجمد، قد نرتكب بعض الأخطاء أثناء عملية التخزين ما يقفده جودته وطعمه. نصائح تساعد على تخزين الخبز داخل المجمد بشكل صحيح.

قد تلجأ بعض ربات البيوت إلى تخزين كميات كبيرة من الخبز داخل المجمد (الفريزر)، لكن بعض الأخطاء التي قد ترتكب أثناء عملية التخزين قد تتسبب في تغيير جودته وطعمه. ويقدم موقع TIPPS UND TRICKS الألماني بعض النصائح حول حفظ وتخرين الخبز داخل المجمد. بداية يجب التأكد من تفريغ الكيس الخاص الذي يحفظ بداخله الخبز من الهواء قبل وضعه في المجمد.

عند شراء خبز مجمد من المحلات التجارية وفتح الكيس الخاص به يجب بعد ذلك تغليف الخبز بغلاف بلاستيكي ومن ثم إعادته إلى كيس الخبز قبل وضعه بداخل المجمد. هذه الخطوة ستضمن بقاء الخبز طازجاً وعدم تشكل بلورات ثلجية على سطحه. من الضروري أيضاً وضع الخبز بداخل الثلاجة في أسرع وقت ممكن. قد ينتظر كثيرون وقتاً طويلاً حتى يضعون الخبز بداخل المجمد وهو ما يفقده طعمه. إذ كلما انتظرت وقتًا أطول قبل تجميد الخبز الذي اشتريته، تغير طعمه عند إخراجه.

كم من الوقت يمكن ترك الخبز بالمجمد؟

صحيح أنه لا ينصح بترك الخبز بداخل المجمد لعدة أشهر، لكن تركه مدة أطول لا يفسده. لكن طعمه قد يتغير بعد تجميده لعدة أشهر، إذ يصبح لزجاً ويفقد وجودة طعمه. ومن الممكن أيضاً أن يتعرض الخبز إلى ما يسمى بـ "حروق التجميد" إذا بقي في المجمد لفترة طويلة. وهذا هو المصطلح الذي يطلق على مظهر الطبقات الجافة التي تتشكل على سطح الأطعمة المجمدة. وتحدث "جروح التجميد" عندما تكون هناك تقلبات في درجات حرارة المجمد أو عند تسرب الهواء إلى كيس حفظ وتخزين الطعام.

كيفية إذابة الخبز المجمد

ينصح خبراء التغذية بطريقتين: إما أن تقوم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية ووضع الخبز المجمد فيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم تركه يبرد لمدة 30 دقيقة. أويمكنك فقط ترك الخبز على لوح التقطيع في المطبخ كي يذوب من تلقاء نفسه. ولكن يجب خلال ذلك ترك الخبز في العبوة لأطول فترة ممكنة - وإلا فسوف يجف.

كما يحذر الخبراء من تجميد الخبز الذي تم تجميده وإذابته مرة أخرى!

إ.م