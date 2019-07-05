 حتى في بولندا.. الإفصاح عن المثلية يقابل بالعنف | سياسة واقتصاد | DW | 27.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

حتى في بولندا.. الإفصاح عن المثلية يقابل بالعنف

رغم انضمامها للاتحاد الأوروبي، الذي يحمي حقوق المثليين، حذر باحثون من انتشار ظاهرة رهاب المثلية في بولندا أكثر منه في دول أوروبا الشرقية الأخرى. وذلك على إثر هجمات على أحد احتفالات المثليين في إحدى المدن االبولندية.

Polen Pride Parade in Bialystok (Reuters/M. Bogdanowicz)

عندما كان الكاتب البولندي جاسيك دينل لايزال في المدرسة، لم يكن هناك رسميا وجود للممثلين في بلده، حسبما قال الكاتب في حوار له مع DW. ويستدرك دينل: "قبل بضع سنوات، عُدت إلى هناك مرة أخرى ورأيت أزواجاً مثليين وكان الجميع يعرفون بذلك". الكاتب الذي وُلد عام 1980، تزوج العام الماضي من شريك حياته في لندن، وهو الكاتب والمترجم بيوتر تارسينسكي.

في مسقط رأسه بولندا، لم يكن زواج المثليين ممكناً. لكن العديد من الأشياء تحسنت اليوم في بولندا، فهناك على سبيل المثال نواب برلمانيون ورؤساء بلديات مثليو الجنس ومتحولون جنسياً، كما يقول دينل.

على الصعيد المحلي تبقى العدائية سيدة الموقف "خاصة مع توجه سياسيين محليين إلى إعلان المزيد من المناطق مناطق خالية من المثليين. كما كانت تُعلن في حقبة تاريخية أخرى بعض المناطق مناطق خالية من اليهود. مشهد قاس إلى درجة ينال منا نحن الأقوياء"، كما يقول الكاتب، الذي يدعو في الوقت نفسه المثليين من النساء والرجال إلى إشهار مثليتهم ومساندة بعضهم في كل مكان.

Polen | Festival Berge der Literatur | Jacek Dehnel (DW/A. M. Pędziwol)

الكاتب والرسام البولندي، جاسيك دينل

خلال عطلة نهاية الأسبوع، عايش جاسيك دينل خلال تواجده في إحدى احتفالات المثليين في مدينة بياويستوك البولندية مدى قسوة وبشاعة نتيجة الأحكام المسبقة ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. تعرض المشاركون في الاحتفال للإيذاء اللفظي من قِبل القوميين ومثيري الشغب. كما تعرضوا أيضاً للبصق والضرب بأشياء مختلفة منها البيض الفاسد والمفرقعات والحجارة وحتى زجاجات مملوءة بالبول. "لقد شاهدنا، كيف هاجم مثيرو الشغب الأشخاص على بعد ما يقرب من عشرة أمتار. رجل طويل القامة يرتدي قناعاً أحمر اللون يغطي رأسه ووجه بالكامل، يوزع الركلات على الأشخاص من حوله بما في ذلك الفتيات المراهقات"، كان هذا ما كتبه الكاتب البولندي جاسيك دينل على صفحته على "فيسبوك". وبعد أن تمكنت الشرطة من السيطرة إلى حد ما على أعمال الشغب والفوضى خلال الاحتفال، تمكن دينل من إلقاء خطابه في افتتاح احتفال المثليين"، وقال: "أنا لست متحدثاً رسمياً، ولا ناشطاً مثلياً، ولا حكيماً عظيماً، أنا كاتب فقط، و مثلي الجنس بالصدفة".

السياسيون اليمينيون يثيرون المخاوف

عند الحديث عن حوادث رهاب المثلية، فإن السياسيين اليمينيين يتحملون أيضاً جزءاً من المسؤولية، كما يرى رئيس مركز الأبحاث الخاصة بالأحكام المسبقة في قسم علم النفس بجامعة وارسو، ميشال بيلفيتش في مقابلة له مع DW: "يستخدمون الأحكام المسبقة لناخبيهم لتخويفهم من تهديدات مزعومة". وأضاف بيلفيتش:" في عام 2015، كان  التخويف من المهاجرين، وفي عام 2018 من اليهود واليوم من مجتمع المثليين".

"في بولندا، تعد مؤشرات رهاب المثلية أعلى من نظيرتها في أوروبا الغربية وحتى في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى، باستثناء روسيا ودول القوقاز"، كما يقول الباحث ميشال بيلفيتش.ويتساءل عن السبب في ذلك: "لماذا؟" ويجيب في نفس الوقت: "75 في المائة من البولنديين يقولون إنهم لا يعرفون أي شخص من مجتمع المثليين". بالأخص في بودلاشيا، المنطقة المحيطة بياويستوك ، من المحتمل أن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص هم من لديهم تواصل مع مجتمع المثليين، لأنهم لا يتحدثون بصراحة عن ميولهم الجنسية خوفاً من عواقب سلبية.

"إذا لم يكن هناك تواصل مباشر، يمكن من التحقق من الأحكام المسبقة، تحدث مثل هذه المشاكل" يوضح ميشال بيلفيتش ويضيف: "عندما يضع السياسيون عدواً: المهاجرون، اليهود، والآن المثليون، فإن النتيجة تكون العنف ". ويتابع رئيس مركز الأبحاث الخاصة بالأحكام المسبقة: "إن أفضل طريقة لمواجهة الأحكام المسبقة، هي أن يكون لديك جار أو بائع أو معلم من هذا المجتمع. حينها يلاحظ المرء أن الشخص ليس مختلفاً عنه".

التحررية أم الطائفية الكاثوليكية؟

على الرغم من تغيير السلطة قبل أربع سنوات، بفوز حزب "القانون والعدالة" المحافظ في الانتخابات، أصبح المجتمع البولندي أكثر انفتاحاً بشكل عام، بحسب الكاتب جاسيك دينل: وفقًا لاستطلاع أُجري مؤخراً، فإن 56 في المائة من البولنديين مع الزواج المدني المسجل و 41 في المائة منهم مع زواج المثليين. ويتذكر دينل أنه "قبل عشر سنوات كانت النسبة لا تزال 16 في المائة".

Michal Bilewicz Leiter Zentrum Vorurteilsforschung Universität Warschau (DW/A. M. Pedziwol)

رئيس مركز الأبحاث الخاصة بالأحكام المسبقة في قسم علم النفس بجامعة وارسو، ميشال بيلفيتش

حتى أنه يمكن إيجاد شيء ايجابي في احتفال المثليين في بياويستوك، على الرغم من الحوادث الجانبية: "في السابق كان هناك مسيرتان، أو ثلاث مسيرات من هذا القبيل في بولندا. هذا العام ستكون هناك 25 مسيرة، بما في ذلك لأول مرة في بياويستوك ولوبلين، حيث كان هذا من المستحيل قبل بضع سنوات ".

يفصح المزيد من الأشخاص اليوم عن ميولهم الجنسية، بما في ذلك العديد ممن يمثلون قدوة، خاصة للمراهقين الذين يعيشون صراعاً بشأن هويتهم الجنسية. وهذا أمر مهم بشكل خاص، كما أكد جاسيك دينل في خطابه خلال احتفال بياويستوك: "لأن المراهقين المثليين تراودهم فكرة الانتحار ست مرات أكثر من المراهقين الآخرين في نفس سنهم، ونحن نعلم أن الأمر لا يتوقف غالبا عند الفكرة فقط".

وفي رأيه تعيش بولندا مرحلة من الاضطرابات ويمكن للبلد أن يتطور في اتجاهين مختلفين تماماً كما يقول: "إما أن يكون هناك تحرر، ربما شبيها لما هو في مالطا الكاثوليكية، حيث بعد تغير سياسي، تم السماح بزواج المثليين. لكن يمكن أن يذهب إلى اتجاه الطائفية الكاثوليكية على غرار نمط الأصولية الإسلامية".

أوغيليوس. م بيدتسفول/ إ.م

  • NBA-Basketball-Profi Jason Collins von den Boston Celtics

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    لاعب كرة السلة جيسون كولينز

    في مايو 2013 ا تجرأ لاعب كرة السلة جيسون كولينز بالاعتراف بمثليته الجنسية ليكون بذلك أول رياضي في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين يعترف بميوله الجنسي. وجاء اعتراف كولينز في خطاب أرسله لمجلة "سبورتس أليستوريتد". وبدأ كولينز خطابه بعبارة "أنا لاعب في نادي إن بيإي وعمري 34 عاما، وأنا أسود ومثلي".

  • Robbie Rogers von den LA Galaxy

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    لاعب كرة القدم روبي روجيرس

    وفي شباط فبراير 2013 أعلن روبي روجرز لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم عن ميوله المثلية أيضا، ما دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد عن عالم كرة القدم. وفي نهاية شهر مايو 2013 قرر روجرز العودة إلى الملاعب الخضراء بتوقيعه عقد مع نادي "لوس أنجلوس غلاكسي". قرار روجرز بالعودة إلى عالم الرياضة لقي ترحيبا حارا من قبل عشاقه.

  • Bildergalerie Homosexuelle Sportler

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    لاعب الركبي غاريث توماس

    يرى أسطورة رياضة الركبي الانكليزي غاريث توماس أن رياضة الركبي من أصعب أنواع الألعاب الرياضية. وكان غاريث قد قاد فريق ويلز الوطني في أكثر من 100 مباراة. وقد أعترف بميوله الجنسية في إحدى المقابلات الصحفية بقوله "نعم أنا مثلي".

  • Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009, Diskuswerferin Nadine Müller

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    أول رياضية ألمانية تتزوج من بنات جنسها

    تعد نادين موللر واحدة من أفضل لاعبات رياضة رمي القرص في العالم. وأعلنت نادين مؤخرا عن ميولها المثلية، بعد زواجها من شريكة حياتها في اليوم الأخير من العام الماضي 2013، لتكون بذلك أول رياضية ألمانية مثلية تعلن عن زواجها وتأمل أن يكون زواجها دافعا لتعزيز أدائها الرياضي. وتعد بذلك أول رياضية ألمانية مشهورة تتزوج من بنات جنسها.

  • Bildergalerie Homosexuelle Sportler

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    إيمكه دوبليتزر مبارزة ألمانية

    تناضل إيمكه دوبليتزر بطلة أوروبا عام 2010 في رياضة المبارزة بسيف الشيش من أجل حقوق المثليين جنسيا. وقد انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في الصين قبل افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008. وانتقدت تقصير الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني فيما يخص مشكلة المنشطات في مجال الرياضة التنافسية.

  • Bildergalerie Homosexuelle Sportler

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    براين بواتانو بطل التزلج الأمريكي السابق

    أعلن بطل التزلج على الجليد الأمريكي السابق براين بواتانو عن مثليته الجنسية في شهر (ديسمبر/كانون الأول) الماضي 2013. وذلك بقوله "أنا ابن وأخ وعم وصديق ورياضي وكاتب. وكوني مثلي فهذا جزء من شخصيتي".

  • Bildergalerie Homosexuelle Sportler

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    اميلي موريسمو: لاعبة التنس الفرنسية

    لم تكن اميلي موريسمو يست أو لاعبة كرة مضرب محترفة تعش النساء. وكانت اميلي قد اعترفت بميولها الجنسية بعد فوزها في نهائيات بطولة استراليا المفتوحة عام 1999.

  • Steffi Jones Fußball Deutschland FIFA Flash-Galerie

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    شتيفي جونز: لاعبة سابقة وقيادية رياضية

    منذ شهر (فبراير/شباط) أصبح معروفا أن شتيفي جونز رئيسة اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 2011 ومدير في الاتحاد الألماني لكرة القدم ولاعبة كرة قدم سابقة في المنتخب الألماني، لديها ميول جنسية مثلية. جونز، التي كشفت مثليتها في احتفال عام، هي واحدة من بين العديد من لاعبات كرة القدم الألمانيات اللواتي لديهن ميول جنسية مثلية.

  • Frauen-EM Deutschland - Schweden

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    حاسة مرمى المنتخب الألماني للسيدات نادين أنجيرر

    حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات نادين أنجيرر أعترفت بأن لها ميول جنسية مزدوجة؛ أي تجاه النساء والرجال في آن واحد. وهناك حالات كثيرة من لاعبات المتخب الألماني للسيدات ممن لهن ميول جنسية مثلية.

  • Justin Fashanu

    في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

    جوستين فاشانو: لاعب كرة قدم انكليزي سابق

    نهاية مأساوية لمسيرة جوستين فاشانو الكروية. فقد أنضم جوستين من أصل نيجيري، لنادي نوتنغهام فورست الانكليزي عام 1981. وفي عام 1990 أعلن للصحافة عن ميوله الجنسية المثلية، الأمر الذي أزعج مدربه، الذي قام بطرده ودعوة الشرطة لمرافقته من داخل الملعب. وقد أقدم عام 1998 على الانتحار.

    الكاتب: سارة فيرتز/دالين صلاحية


مختارات

دراسة: الألمان يتسامحون مع جيرانهم المثليين لا المسلمين  

العنف يلاحق اللاجئين المثليين في برلين

يوجد في برلين أكبر مركز إيواء مخصص للاجئين المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً (إل جي بي تي) في ألمانيا. ثلث سكانه من الناطقين باللغة الروسية، لكن العنف يشيع بينهم، رغم تقاسمهم نفس المصير، وهذا يثير أسئلة. (29.12.2018)  

دراسة تربط الميول الجنسية بمتغيرات جينية!

في دراسة معقدة وكبيرة توصل باحثون إلى أن تغيرات معينة في أربع كروموسومات تشير إلى علاقة مع الميول الجنسية سواء إلى الجنس الآخر أو المثلية الجنسية، وترتبط بحاسة الشم والسمع ومتغيرات أخرى. (21.10.2018)  

في صور..المثلية الجنسية في عالم الرياضة

لقي كشف لاعب المنتخب الألماني السابق توماس هيتسلسبيرغر، عن ميوله الجنسية المثلية ردود أفعال مرحبة ومشجعة في الأوساط الألمانية الرياضية منها وحتى السياسية. جولة مصورة للتعرف على بعض الشخصيات المثلية في عالم الرياضية. (10.01.2014)  

مواضيع ذات صلة

Polen Westbalkan-Konferenz | Merkel & Zaev & Borisov & Morawiecki

ميركل تؤيد وماكرون يعارض ضم دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي 05.07.2019

بعد اجتماعات على مدى يومين في بوزنان البولندية لقادة أوروبا مع سبع دول من غرب البلقان، حضت ألمانيا وبولندا على ضم دول مثل مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة فرنسا وهولندا لتوسيع الاتحاد الأوروبي.

Finnland Helsinki Jean-Claude Juncker und Antti Rinne

فنلندا: أهداف طموحة ورئاسة مختلفة لقيادة الاتحاد الأوروبي 09.07.2019

تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر المقبلة. وخلال زيارة العمل التي قام بها أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى هلسنكي تركزت المحادثات على تغير المناخ، و"الاستدامة" هي شعار فنلندا خلال هذه الفترة.

Griechenland | Hafen von Piraeus - Flüchtlinge stehen schlange

ألمانيا لا تزال الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي 24.06.2019

كشف التقرير السنوي للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن تغيرات في نسبة تدفق اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وإن ظلت ألمانيا الوجهة الأولى. فبعد أوج الموجة في عام 2015 عادت الأرقام إلى الاستقرار وإلى مستوياتها العادية في 2018.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  