حتى فروة الرأس لم تسلم من كورونا.. فما العلاج؟

تزداد تداعيات الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا واختلفت بين بلد وآخر، حتى بات من الصعب حصرها وسط تباينها حسب خصوصية البلد، بل وحسب الفوارق الاجتماعية وطبيعة الجنس والعمر إلى غير ذلك.

وهناك من أعراض الحجر المنزلي ما قد يبدو للوهلة الأولى غريباً، كظهور قشرة الرأس دون أن يبقى ذلك حكراً على النساء دون الرجال.

وحسب أخصائيي الشعر الألمان، فإن قشرة الشعر في زمن كورونا عارض منطقي، لأن قشرة الرأس عموماً تظهر في الأوقات العصيبة.

ومع انتشار الفيروس حول العالم ساد القلق والخوف مما تخبأه الأيام القادمة ومن تداعيات قادة للجائحة، والشعور بالخوف والترقب لأسابيع كما هو الأمر عليه اليوم يسبب إجهاداً للجسم ونتائجه تظهر على قشرة الرأس.

ومعروف أن الإجهاد النفسي يقلّل من القدرة المناعية للجسم، بما في ذلك فروة الرأس التي يصيبها جفاف وبالتالي تطفو فوقها قشرة.

لكن ما هي الأسباب؟

الأسباب الحقيقية لظهور القشرة لا تزال مجهولة، لكن هناك إجماع بين الأطباء على بعض العوامل التي تؤدي إلى ظهورها كالتهاب الجلد الدهني نتيجة لارتفاع الإفرازات الدهنية لفروة الرأس.

في الوقت ذاته، تعد البشرة الجافة عرضة أيضاً لقشرة الرأس. كما أن منتجات غسل الشعر قد تكون هي الأخرى سبباً في ذلك.

لكن في زمن كورونا قد يعود السبب الرئيسي وفق أطباء الجلد إلى اضطراب في التوازن يصيب الأداء الهورومني للجسم، ما يؤدي إلى إفرازات دهنية إضافية، وهو ما تستغله فطريات الملاسيزية النّخالية (Malassezia globosa) التي تحتاج عادة إلى الدهون لكي تنمو.

ويعتبر الأطباء هذه الفطريات المسؤول الأول عن تكوّن قشرة الرأس، فهي عادة ما تنتشر في مناطق الغدد الدهنية على فروة الرأس، وليس هناك فحسب، بل على الوجه والجزء العلوي من الجسم.

ومع ازدياد الإفرازات الدهنية يختل التجديد الطبيعي للخلايا وتظهر قشرة الرأس مع الحكة.

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وما هو العلاج؟

صحيح أن فيروس كورونا لم يترك لنا خيارات عديدة وعلينا الاحتماء في البيوت إلى أن تمرّ الجائحة بسلام، إلا أنه يمكننا أيضاً القيام بخطوات بسيطة وفعّالة فيما يتعلق بمحاربة قشرة الرأس.

أولها الحفاظ على التغذية السليمة، وتناول أطعمة غنية بمادة الزّنك على وجه الخصوص مثل الشوفان و الروبيان (الجمبري) وبذور الكتان. وهي أطعمة تحتوي على بروتين الكولاجين والكيراتين المقويان للشعر واللذان يمنعان تكون القشرة.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى العامل النفسي مهم نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى عطلة غير تقليدية في الشرفات مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى الكتاب خير رفيق نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى منتجع صحي في منزلك هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى عطلة عائلية أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى أطباق عالمية في مطبخك إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى لا تفعل شيئاً! تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح



كما ينصح الأطباء بممارسة حصص رياضية أو حصص اليوغا في المنزل أو أي نشاط آخر يقلل من حدة التوتر في هذه الفترات.

وفي الأسواق هناك العديد من منتجات غسل الشعر تساعد على التخلص من القشرة. غير أن الأطباء عادة ما ينصحون باستخدام المواد الطبيعية أولاً كالزيوت ومنها زيت الضرو، وزيت الزيتون وجوز الهند واللوز. ويمكن الاستعانة أيضاً بعصير الليمون عبر وضعه على فروة الرأس والشعر لمدة عشرين دقيقة قبل غسله.

و.ب