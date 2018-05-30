حتى عند كسر عظمها لم تشعر بألم.. امرأة اسكتلندية تبهر العالم

عاشت جو كاميرون حياة شبه طبيعية. نعم "شبه". لأنها تعرضت خلال سنوات حياتها، كما معظم البشر، لبعض الحروق الطفيفة ولكسور في العظام كما خضعت لعمليات جراحية، ولكنها لم تشعر بأي ألم. لم تعر لذلك بالا، معتقدة أن الأمر طبيعي. لم ينتبه أحد إلى أنها لا تتناول مسكنات للألم بعد تلك الإصابات والعمليات.

ومؤخرا خضعت كاميرون لعملية جراحية في اليد. وهذا النوع من العمليات يرتبط عادة بألم كبير، ويحتاج لمسكنات، وإلا فإن صراخ المريض سيملأ الحي.

هنا انتبه طبيب التخدير للأمر، وقرر تحويلها على الفور إلى مركز البحوث الوراثية في جامعة لندن، بقيادة الباحث جيمس كوكس، الذي اكتشف السر مع فريق العلماء الموجودين برفقته. ونشر الفريق البحثي نتائج الفحوصات التي أجراها لهذه الحالة الفريدة في "المجلة البريطانية للتخدير".

"وهم الصحة الخارقة"

كانت جو كاميرون تتصور أن السبب يعود لتمتعها بصحة خارقة ولذلك فهي لا تشعر بأي ألم، كما يذكر موقع "غرينتس فيسنشافت" الألماني. وبسبب ذلك لم تشعر بأي ألم من آلام المخاض عند الولادة.

كما يمكن لها أن تتناول الفلفل الحاد جدا دون أن تشعر بأي ألم. وعندما تعرضت لمرض في مفاصل الورك، لم تشعر بذلك أيضا. وعندما تعرضت لحروق خلال حياتها، لم تلحظ ذلك إلا من خلال شم رائحة شواء جلدها.

ولكن الباحثين بددوا كل ذلك، وأخبروها بأن السبب يعود لخلل في الحمض النووي لديها. هذه الطفرة حرمتها من وجود الأدرينالين في جسمها كما تقول جو كاميرون.

ويريد الباحثون الآن الاستفادة من اكتشاف هذه الطفرة الجينية، وإجراء أبحاث إضافية من أجل السيطرة على الآلام المزمنة وحالات الخوف والرهاب، التي يصاب بها بعض البشر.

ف.ي/ ع.ج