حتى بعد مقترح بعزله ـ ترامب يواصل مهاجمة النائبات الأربع

أجهض مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء (17 يوليو/ تموز)، محاولة من جانب الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب. وصوّت 332 نائبا مقابل 95 عضوا ضد الاقتراح، الذي قدّمه النائب الديموقراطي آل غرين، ويتضمن النظر في إمكانية إطلاق إجراءات عزل ترامب، وذلك بسبب تغريداته التي اعتُبرت عنصرية ضد أربع من عضوات في الكونغرس، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي خطوة تبين مدى انقسام المعارضة بهذا الخصوص، انضم النواب الديموقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية إلى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من زملائهم في الحزب رغبة في اطلاق إجراءات العزل.

وفي رد فعله على نتيجة التصويت، علق ترامب على تويتر بأن الجهود الرامية إلى عزله "انتهت".

وقال "هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه"، مضيفا "لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أمريكي مجددا".

وكان ترامب قد نشر سلسلة تغريدات الأحد الماضي دعا فيها عضوات بالكونغرس إلى "العودة" إلى بلادهن التي أتين منها أصلا بدلا من انتقاد الولايات المتحدة.

ولم يذكر ترامب أسماء العضوات، لكنه بدا أنه يشير إلى النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، وآيان برسلي. وإلهان عمر هي النائبة الوحيدة بين الأربع التي ولدت خارج الولايات المتحدة (الصومال).

وينظر إلى هذه المجموعة من النساء على أنهن تقدميات في الحزب الديمقراطي وينتقدن بقوة الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة، كما اصطدمن بزعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسي بيلوسي.

وواصل ترامب هجومه عليهن متسائلا "لماذا لا يعدن (لبلادهن) ويصلحن هذه الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة، والتي أتوا منها"، مضيفا أنهن ينبغي عليهن العودة حينئذ إلى الولايات المتحدة و"إظهار كيف يتم ذلك". وتابع "هذه الأماكن تحتاج إلى مساعدتكن بشدة".

ترامب يواصل مهاجمة النائبات الأربع

واستخدم ترامب قرار مجلس النواب هذا خلال تجمع انتخابي له اليوم الخميس لمواصلة هجومه على الديمقراطيين الذين "يكرهون" أمريكا، على حد قوله.

وأمام مناصريه ذكر ترامب مجددا النائبات الديموقراطيات الأربع المنحدرات من أقليات ونصحهن بـ"العودة" من حيث أتين. وعندما ذكر ترامب إلهان عمر إحدى أول مسلمتين انتخبتا في الكونغرس والتي أثارت جدلا بسبب تعليقاتها حول إسرائيل واعتبرها عدد من النواب معادية للسامية، ردد الجمهور "اطردوها!"

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وكان ترامب شديد السخرية خصوصا بشأن ألكسندريا أوكازيو-كورتيز النائبة عن نيويورك، وقال "ليس لدي الوقت لذكر اسمها الكامل سنسميها كورتيز".

وكانت أوكازيو-كورتيز قد أثارت جدلا منتصف حزيران/ يونيو الماضي عندما شبهت مراكز تجميع المهاجرين على الحدود جنوب الولايات المتحدة بـ"معسكرات اعتقال".

يُعتقد بأن هذه الهجمات على النائبات ستشكل جزءا هاما من استراتيجية ترامب لإعادة انتخابه في 2020.

وترى النائبات الديموقراطيات الأربع لقناة "أس بي سي" أن ذلك أولا مناورة سياسية لترامب. بينما اعتبرت أيانا بريسلي "إنها طريقة لتحويل الانتباه لتفادي المسائل التي تهم فعلا الأمريكيين".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)