حتى بعد ضم ماني- "أغلى لاعب ألماني" لايزال يثير لعاب بايرن!

في بداية الانتقالات الصيفية وقبل ضم السنغالي ساديو مايو إلى صفوفه، كان العملاق البافاري بايرن ميونخ يفكر بنجم ألماني ليحل محل مهاجمه روبرت ليفاندوفكسي الذي انتقل مؤخرًا إلى برشلونة. ذلك النجم هو كاي هافيرتس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي انضم إليه عام 2020 مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو، ليصبح بذلك "أعلى لاعب ألماني في التاريخ"، وفقًا لموقع "شبورت1" الألماني.



مختارات أغلى لاعب ألماني يتألق في ليلة الصدمة السويسرية

وأضاف الموقع أن بايرن كان يفضل أن ينتقل ليفاندوفسكي إلى تشيلسي، بعد توتر علاقته مع الفريق البافاري، من أجل جلب هافيرتس إلى ميونخ، خصوصًا وأن مدرب الفريق البافاري حسن صالح حميديتش يتمتع بعلاقة وثيقة مع وكالة "رووف" الرياضية، وكيلة أعمال هافيرتس.



لكن الصفقة لم تتم، بحسب "شبورت1"، لأن ليفاندوفسكي كان يريد الذهاب إلى برشلونة، كما أن مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، قال إنهم لا يريدون ليفاندوفسكي. وبالإضافة إلى ذلك، قام سيرج غنابري بتمديد عقده مع بايرن بعد تردد طويل.

لاتزال عين بايرن على هافريتس!

ورغم أن انتقال هافيرتس إلى القلعة البافارية "لم يعد منطقيًا" بالنسبة لبايرن، وفقًا لـ"شبورت1"، خصوصًا بعد ضم ساديو ماني، إلا أن مسؤولي بايرن يستمرون بمراقبة النجم الألماني، الذي لايزال في الثالثة والعشرين من العمر، بهدف إمكانية ضمه في المستقبل، كما ذكر "شبورت1".

وأضاف: "هافيرتس لاعب يجده المسؤولون مثيرًا للاهتمام. كان صالح حميديتش يود أن يضمه عندما كان لايزال في ليفركوزن (قبل الذهاب إلى تشيلسي)، كما كان أولي هونيس (الرئيس الفخري لبايرن) يود أيضًا أن يكون (هافيرتس) في ميونخ".



لكن هافيرتس، الذي يربطه عقد مع تشيلسي حتى عام 2025، ليس اللاعب الوحيد المحتمل بالنسبة بايرن. فكل من كريستوفر نكوكو من لايبزيغ الألماني، وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد الإسباني أيضًا يثيران لعاب العملاق البافاري الذي يبدو شرهًا للفوز بالمزيد من البطولات.



م.ع.ح