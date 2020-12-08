 حتى الجبال تكبر!.. قمة ″مونت افريست″ تسجل ارتفاعا جديدا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

حتى الجبال تكبر!.. قمة "مونت افريست" تسجل ارتفاعا جديدا

كان ارتفاع قمة "مونت افريست" محل اهتمام الباحثين على مدى عقود. وقد لوحظ أنها في تغير مستمر عبر الزمن. والآن كشفت نيبال والصين معا عن ارتفاع جديد لمونت افريست.

قمة مونت افريست

قمة "مونت افريست"

كل ما هو أرضي ليس أبدي. فحتى الجبال مثل مونت افريست تتغير ـ مثلا من خلال أنشطة تكتونية. فبعد الزلزال المدمر في نيبال في خريف 2015 الذي أودى بحياة نحو 9000 شخص ظهرت تكهنات تفيد بأن ارتفاع مونت افريست قد تغير بسبب هزات أرضية قوية. وقياس جديد لأعلى جبل في الأرض كان لازما القيام به بما أن العديد من الارتفاعات "الرسمية" موجودة. والآن أعلنت حكومتا نيبال والصين معا أن مونت افريست يصل طوله إلى 8848.86 مترا؛ أي 8849 مترا بالرقم الكامل. وهذا يعني أنه.

 وأساس هذا القياس هي نتائج رحلة قياس نيبالية من خريف 2019 وأخرى صينية في خريف 2020.

المغامرة القاتلة

ومدير بعثة القياس النيبالي كيم لال غاوتام وزميله رابين كاركي وصلوا مع تشيرينغ جانغبو شيربا في الـ 22 مايو 2019 إلى قمة افريست ـ ليلا لأن الاثنين يريدان العمل بدون انزعاج من متسلقي الجبال الآخرين. وطوال ساعتين عملا على قياس أعلى نقطة في الأرض. وغاوتام الذي سبق له أن صعد في 2011 فوق افريست دفع ثمن التزامه بالتعرض للسعات صقيع، وكان من اللازم بعدها بثر أصبع من رجله.

رئيس بعثة القياس النيبالية، كيم لال غاوتام

رئيس بعثة القياس النيبالية، كيم لال غاوتام

وفي الـ 27 مايو 2020 خلال رحلة افريست الوحيدة في الخريف الماضي التي تم الترخيص لها رغم وباء كورونا وصل فريق قياس صيني انطلاقا من الجهة الشمالية التيبتية إلى أعلى الجبل وعكف لمدة ساعتين ونصف على تحديد علو الجبل من جديد.

علاقات وثيقة

وأن تعلن الان حكومتا نيبال والصين معا عن نتيجة رحلاتهما القياسية تم تقييمه من كلا الدولتين "كمؤشر صداقة أبدية". وأعلنت الصين في البيان المشترك عن تقديم مساعدات في البنية التحتية لنيبال الفقيرة التي اعترفت بتايوان والتبت كجزء من الصين. والعلاقات الاقتصادية لكلا البلدين توثقت باستمرار في السنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى الكثير من الصينيين تُعد نيبال بلد استجمام محبب. ففي عام 2019 شكلت الصين بحوالي 169.500 سائح ثاني أغلب زوار النيبال. وهذا يعكس نسبة 14.2 في المائة من جميع السفريات إلى البلاد. فقط من الهند (21.4 في المائة) كان عدد السياح مرتفعا في دولة الهيمالايا.

اعتماد النسبة الأوسط

وتم قياس مونت افريست لأول مرة في منتصف القرن الـ 19 ـ انطلاقا من الهند، لأن نيبال في ذلك الوقت لم تسمح بدخول الأجانب. والواقفون على القياس من القوة الاستعمارية البريطانية استخدموا أسلوب التثليث المعتمد من قبل المصريين القدامى. فالنقطة التي تخضع للقياس تُحسب كجزء من مثلث نعرف منه المسافة القائمة بين النقطتين الأخريتين. ويتم التعرف بهذا المبدأ على المسافة المنشودة التي تصبح أقل دقة كلما كانت طويلة. ونسبة الارتفاع التي أعلنها مدير إدارة القياس البريطانية في الهند، اندري سكوت ووغ في الأول من مارس 1856 لشركة الجغرافيا الملكية في لندن كانت بطول 8839.9 مترا.

"ومنذ بضع سنوات نعلم أن هذا الجبل أعلى من أي جبل آخر خضع للقياس في الهند، وعلى أعلى ترجيح هو الأعلى في العالم"، كما كتب ووغ واقترح تسمية القمة الجبلية تبعا لاسم مديره السابق جورج افريست. وفي سبتمبر 1856 قبلت شركة الجغرافيا الملكية اسم مونت افريست.

عامل قياس صيني فوق مونت افريست

عامل قياس صيني فوق مونت افريست

قياسات مختلفة في فترات عدة 

وحتى لو أنه وُجدت قياسات جديدة متباينة، ظل الارتفاع المعلن في 1856 (8840 مترا) نحو مائة عام هي النسبة الرسمية المعتمدة. وهذا تغير فقط انطلاقا من عام 1950 عندما انفتحت نيبال وجعلت من الممكن القيام بقياسات أدق. واعتمادا على أعمال القياس والحسابات التي قام بها القائم الهندي على القياس بهاري لال غولاتي كان مونت افريست ابتداء من عام 1954 يصل إلى علو 8848 مترا. وفي عام 1975 أكد خبراء صينيون هذا الارتفاع. وفي عام 1999 توصل علماء امريكيون استخدموا بيانات التموضع العالمي إلى علو 8850 مترا. وفي عام 2005 تحقق خبراء صينيون من علو 8844.43 مترا مع الإشارة إلى وجود ثلاثة أمتار ونصف من الثلج في تلك اللحظة فوق القمة، ما يشكل في الإجمال علوا بمقدار 8848 مترا.

شتيفان نيستلر/ م.أ.م

  • Bayerischer Wald bei Bayerisch Eisenstein

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    الغابة البافارية

    أقدم منتجع طبيعي في المانيا تم تأسيسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 1970. وغابات مترامية مع مجار جبلية ومستنقعات تطغى على منظر المرتفعات المتوسطة في جنوب شرق المانيا. وعلى مساحة 300 كيلومتر من طرق التجوال و200 كيلومتر من الممرات الخاصة بالدراجات يمكن للزوار استكشاف المنتجع الطبيعي.

  • Deutschland, Rügen, Kreidefelsen

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    منتجع ياسموند الطبيعي

    جزيرة روغن في بحر البلطيق معروفة بسواحلها المنحدرة. وجعل الرسام الألماني الرومانسي المعروف كاسبار ديفيد فريدريش منها نصبا تذكاريا في لوحته "صخر الطباشير روغن". وتكوِن غابات الزان التي تعود لقرون من الزمن في الجزيرة مع صخور الطباشير المنتجع الطبيعي ياسموند.

  • Baumwipfelpfad Nationalpark Hainich in Thüringen

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    هاينيش

    أدغال في وسط المانيا ـ على هذا النحو يتم تسمية المنتجع الطبيعي هاينيش في ولاية تورينغن. وداخل غاباته بإمكان الزوار معاينة قطط وحشية أو التجول بين الممرات التي تعلو الأشجار الشامخة.

  • Müritz-Nationalpark

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    موريتس

    منتجع موريتس الطبيعي هو جزء من الأرض الكثيرة البحيرات في ميكلنبورغ. وفي هذه المناظر الغنية بالماء نشأت غابات مستنقعات بكر تسكن في داخلها أنواع طيور نادرة مثل النسور. والكثير من البحيرات يمكن استكشافها على ظهر سفينة أو قوارب.

  • Gute Fernsicht auf dem Brocken

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    منتجع هارتس

    حول منطقة هارتس وجبلها الأعلى، الصخرة، تم نسج العديد من الأساطير والحكايات. وغالبا ما تتكون سحب كثيفة فوق الوديان وتغرق غابات المرتفعات في ضوء منطو على أسرار. ومع شيء من الحظ يمكن للزوار أن يكتشفوا آثار القطط البرية أو مشاهدة الأيل الأحمر.

  • Malerweg in der Sächsischen Schweiz

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    سويسرا السكسونية

    المرتفعات الصخرية في المنتجع الطبيعي سويسرا السكسونية هي منذ 150 عاما هدفا محببا لعاشقي التسلق. وبعض القمم الجبلية يمكن للمتجولين الوصول إليها عبر سلالم. ومن فوق ينفتح منظر بانورامي على المشهد الطبيعي بصخوره وغاباته وشعبه الجبلية.

  • Sehenswürdigkeiten in Deutschland

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    بيرشتسغادن

    إنه المنتجع الطبيعي الألماني الوحيد في جبال الألب. إنه منتجع بيرشتسغادن في جنوب شرق بافاريا المعروف بفجواته الصخرية المنحدرة والمراعي الخضراء وبحيراته الجبلية النقية. وحيوان المرموط والشمواة والنسور تجد ملجأ لها في هذه البقعة الطبيعية.

  • Sehenswürdigkeiten in Deutschland Schwarzwald

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    الغابة السوداء

    المنتجع الطبيعي الفتي في المانيا يقع في جنوب غرب البلاد. وداخل أدغاله من الأشجار المتنوعة تعيش أصناف طيور نادرة، ومستنقعاته هي المجال الحيوي لأفعى مهددة بالانقراض.

  • Nationalpark Wattenmeer

    أجمل المنتجعات الطبيعية في ألمانيا

    المنتجع الطبيعي على بحر الشمال

    يقع هذا المنتجع في ولاية شليزفيغ هولشتاين وهو أقدم وأكبر المنتجعات الطبيعية الثلاثة في بحر الشمال. والتحول القوي في المد والجزر يطبع المناظر على بحر الشمال: فأثناء الجزر يتراجع الماء ويترك وراءه لوقت وجيز مساحات شاسعة من الأرض الساحلية. وعلى الكثبان الرملية تعيش كلاب وعجول البحر.


مختارات

"بحيرة الرفات" في الهملايا.. أسرار غامضة وهياكل عظمية غريبة بالمئات

رغم صغر مساحتها إلا أن أسرار بحيرة روبكند كثيرة، غموضها يبدأ بالهياكل العظمية المنتشرة حولها في مكانها غير مأهول على ارتفاع خمسة آلاف متر في الهملايا. ما الذي أتى برفات أشخاص من حوض البحر المتوسط إلى تلك البقعة النائية؟  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  