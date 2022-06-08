 حب عابر للحدود.. امرأة تسبح من بنغلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

حب عابر للحدود.. امرأة تسبح من بنغلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها

في قصة أقرب إلى الخيال، سبحت امرأة من بنغلاديش إلى الهند من أجل الزواج من حبيبها. المرأة الشجاعة تجاوزت كل العراقيل وأصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي. لكن لماذا اختارت هذه الطريقة؟ وكيف كانت النتيجة؟

صورة رمزية: في قصة أقرب إلى الخيال، سبحت امرأة من بنغلاديش إلى الهند من أجل الزواج من حبيبها.

صورة رمزية: في قصة أقرب إلى الخيال، سبحت امرأة من بنغلاديش إلى الهند من أجل الزواج من حبيبها.

كثيراً ما نسمع عن عدة حواجز تعترض طريق العشاق قبل أن يجتمعوا أخيراً مع بعضهم البعض، ويعيشون حياتهم في سعادة وهناء، إذ غالباً ما تعد التضحية جزءاً ضروريا في علاقة الأحبة في مختلف أرجاء العالم.

إلا أن نوعية التضحية تختلف من ثنائي لآخر، وقد تكون في بعض الأحيان فريدة من نوعها، ففي القارة الآسيوية لم يتوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الحديث على قصة أقرب للخيال.

أما عن تفاصيل هذه القصة، فقد ذكر موقع "فري برس جورنال" أن امرأة  تدعى كريشنا ماندال سبحت من بنغلاديش إلى الهند، من أجل الزواج من حبيبها الذي يعيش في الهند.

وأوضح موقع "فري برس جورنال" أن كرينشا (22 عاماً) سبحت لأكثر من ساعة وتحدت كل الظروف القاهرة للوصول إلى الهند وملاقاة حبيبها الذي يدعى أبهيك. وأضاف أن هذا الأخير كان ينتظرها فعلاً بالسيارة عند وصولها، حيث توجه الثنائي لاحقاً إلى معبد في كولكاتا الهندية وتزوجا.

وأفاد موقع "ديكان هيرلد" أن الثنائي تعرفا على بعضهما البعض في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووقعا في الحب، مضيفاً أن كرينشا ماندال لم تكن تملك جواز سفر يتيح لها الدخول بشكل قانوني إلى الهند، وهو ما دفعها للمخاطرة وعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وانتشرت قصة شجاعة المرأة بشكل كبير للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت حديث جزء كبير من الناس. ووصل الخبر أيضاً إلى الشرطة الهندية التي ألقت القبض على كرينشا ماندال لدخولها الهند بشكل غير قانوني، وقد يتم تسليمها قريباً إلى المفوضية العليا لبنغلاديش، وفق ما أورده موقع "ديكان هيرلد".

ر.م/ع.ش

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي


 