حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج

كيف تؤثر التغذية غير السليمة على البشرة؟

آثار التغذية غير السليمة تنعكس على الصحة وتزيد من ظهور حب على الجسم بين الفينة والأخرى. فما هي الأغذية التي يمكن أن أحافظ بها على صحة جسدي؟