حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج

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يبدأ حب الشباب الشائع بين المراهقين بالظهور مع زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون أثناء سن البلوغ. فما هي سبل الحماية والتقليل من حب الشباب؟ وما الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في ذلك؟
آثار التغذية غير السليمة تنعكس على الصحة وتزيد من ظهور حب على الجسم بين الفينة والأخرى. فما هي الأغذية التي يمكن أن أحافظ بها على صحة جسدي؟
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