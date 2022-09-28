 حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج

يبدأ حب الشباب الشائع بين المراهقين بالظهور مع زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون أثناء سن البلوغ. فما هي سبل الحماية والتقليل من حب الشباب؟ وما الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في ذلك؟

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