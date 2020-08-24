حبيبان لدودان.. نجم بايرن ميونخ وصديقته لاعبة سان جيرمان

قد يكون هذا الأسبوع تاريخياً للثنائي الرياضي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني، وصديقته الكندية التي تلعب في نادي باريس سان جيرمان للسيدات. إذ فاز بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أوروبا أمس الأحد (23آب/ أغسطس 2020)، فيما ستكون المباراة الحاسمة للنادي الباريسي في نصف نهائي أبطال أوروبا للسيدات أمام أوليمبيك ليون الأربعاء المقبل.

وقد بدأت قصة حب اللاعبين عندما كانا بسن الـ 16 عام 2017، آنذاك كانا يلعبان في فانكوفر وايتكابس، واحتفلا في نيسان/ أبريل الماضي بذكرى مرور 3 سنوات على بدء علاقتهما التي صمدت أمام الزمن والمسافات، بحسب ما نشره موقع "ذا سن" البريطاني.

ونشر أحد المغردين عل حسابه في تويتر معلقاً على إمكانية تحقيق بطولة تاريخية للثنائي:

غير أن الجمهور الذي يتابع الثنائي الرياضي تساءل بطريقة فكاهية حول إمكانية استمرار هذه العلاقة بعد فوز بايرن ميونخ الألماني على باريس جيرمان أمس، ذلك لأن نصفه الآخر يلعب لفريق السيدات في النادي الفرنسي. فقد نشر أحد المغردين باسم نور المصري على حسابه في تويتر قائلاً:

فيما نشر آخر متسائلاً ما إذا كانت جوردن ستشجع حبيبها أم ناديها:

ولد ألفونسو في مخيم للاجئين في غانا بعد أن هربت عائلته من الحرب الأهلية في ليبيريا. وبعمر الخامسة انتقلت عائلته إلى كندا بمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وفي ربيعه الـ 14 انضم إلى نادي فانكوفر وايتكابس، حيث كان أداؤه الرياضي مثيراً للإعجاب في أنحاء البلاد، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين في العام التالي.

وأنفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار أمريكي لضمه فخاض أول مباراة معه مطلع 2019. كما أصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان منتخب كندا بعمر الـ 16، وسجل له 5 أهداف في 17 مباراة دولية.

جوردن هوتيما لاعبة نادي باريس سان جيرمان للسيدات (أغسطس 2019)

وكان انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ تغييراً محورياً في مسيرته الرياضية والعاطفية، حيث أصبح قريباً من صديقته جوردن التي انتقلت في عام 2018 إلى نادي باريس سان جيرمان للسيدات.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/ صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دالوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

وفي تعليقه على الفوز باللقب قال ديفيز:"من كان يعتقد أنني سأحضر من كندا لأنضم إلى فريق مثل بايرن ميونخ وأفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"لو قال لي شخص ما قبل عامين أو ثلاثة أعوام إن هذا سيحدث، كان رد فعلي هو أن أصفه بالكذب. ولكن الأحلام تتحقق".

ر.ض/ ع.غ