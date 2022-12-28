حبيبات تدفئة كبديل عن المحروقات شمال حلب

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ابتكار نوع جديد من مواد التدفئة مكون من مواد معاد تدويرها للتخفيف من أثر الشتاء على الأهالي والنازحين في ريف حلب شمال سوريا، حيث يعاني النازحون من ارتفاع أسعار المحروقات وندرتها خاصة مع قدوم الشتاء
تستحضر صور الدمار وحصار مدن خاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول الأوكرانية، حصار مدينتي غروزني في الشيشان وحلب السورية اللتين دُمّرتا جرّاء القصف الروسي، لكن خبراء يرون إختلافا في السياق.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا في لبنان ردا على إطلاق صاروخين، فيما حثت اليونيفل الطرفين على ضبط النفس. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر سورية أن الدفاعات صدت قصفا إسرائيليا على حلب، والجيش الإسرائيلي رفض التعليق.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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