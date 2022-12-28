 حبيبات تدفئة كبديل عن المحروقات شمال حلب | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

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حبيبات تدفئة كبديل عن المحروقات شمال حلب

ابتكار نوع جديد من مواد التدفئة مكون من مواد معاد تدويرها للتخفيف من أثر الشتاء على الأهالي والنازحين في ريف حلب شمال سوريا، حيث يعاني النازحون من ارتفاع أسعار المحروقات وندرتها خاصة مع قدوم الشتاء

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