حبوب إنقاص الوزن؟

صور جديدة لـ"أديل" تثير قلق معجبيها

تقضي النجمة البريطانية "أديل" إجازتها بعيداً عن الأضواء والجماهير. لكنّ عيون الفضوليين تطاردها حيثما ذهبت. بعد أن كان الجمهور يتحدث عن بدانتها التي لا تناسب الذوق السائد، صاروا يتحدثون عن نحافة غير جذابة.