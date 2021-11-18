حبوب إنقاص الوزن؟

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فقدان الوزن بسرعة قياسية. هذا ما تعد به إعلانات ما يسمى حرق الدهون عبر الإنترنت. من الوهلة الأولى تبدو مثبطات الشهية غير ضارة للمشترين، خاصة أنه يتم الإعلان عنها على أنها عشبية بحتة. ولكن ما هي مكونات حبوب التخسيس؟
تقضي النجمة البريطانية "أديل" إجازتها بعيداً عن الأضواء والجماهير. لكنّ عيون الفضوليين تطاردها حيثما ذهبت. بعد أن كان الجمهور يتحدث عن بدانتها التي لا تناسب الذوق السائد، صاروا يتحدثون عن نحافة غير جذابة.
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