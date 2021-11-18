 حبوب إنقاص الوزن؟ | صحتك بين يديك | DW | 18.11.2021

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صحتك بين يديك

حبوب إنقاص الوزن؟

فقدان الوزن بسرعة قياسية. هذا ما تعد به إعلانات ما يسمى حرق الدهون عبر الإنترنت. من الوهلة الأولى تبدو مثبطات الشهية غير ضارة للمشترين، خاصة أنه يتم الإعلان عنها على أنها عشبية بحتة. ولكن ما هي مكونات حبوب التخسيس؟

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