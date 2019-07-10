 حبس مدير صفحة ″أنا آسف يا ريس″ على ذمة التحقيق | أخبار | DW | 11.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حبس مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" على ذمة التحقيق

بالأمس وردت أخبار أن جهة أمنية اصطحبته "لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة"، واليوم قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. إنه كريم حسين، مدير صفحة "أنا آسف يا ريس". حسين متهم بنشر "أخبار كاذبة".

Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen jubelnde Anhänger (AFP/Getty Images/K. Desouki)

قررت النيابة العامة في مصر حبس كريم حسين مدير (أدمن) صفحة "أنا آسف يا ريس" على فيسبوك المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وفق ما ذكر مصدر قضائي الخميس (11 تموز/ يوليو 2019). ويتابع هذه الصفحة نحو 3 ملايين حساب على فيسبوك.

وتزامن تأسيس الصفحة مع استقالة مبارك في شباط/فبراير 2011 إثر انتفاضة شعبية ترافقت وبدايات الربيع العربي، بعد نحو 30 عاما في الحكم.

وقال المصدر القضائي "تقرر حبس (كريم حسين) على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً". وأوضح المصدر أنّ "النيابة العامة وجّهت له تهم نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن العام".

ويعتقد على نطاق واسع أنه يجري في مصر اللجوء غالباً لتهمة "نشر أخبار كاذبة" ضدّ معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان. بيد أن السلطات المصرية تنفي التهم الموجّهة إليها، وتؤكد أنّ غايتها الحفاظ على "أمن" و"استقرار" البلاد.

Screenshot Facebook-Seite Asef ya raes, Unterstützung Husni Mubarak (facebook.com/AseF.Yarayes)

وكان مشغّلو الصفحة أكدوا يوم أول أمس الثلاثاء أنّ "جهة أمنية اصطحبت حسين لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة". وجاء توقيف حسين بعد أيام قليلة من نشر الصفحة شريط فيديو قديما لمبارك يرفض فيه رفع الدعم الحكومي عن سلع ومواد بمبرر حماية "المواطن الغلبان".

وتتبنى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة تقشف غير شعبية بإشراف صندوق النقد الدولي، تشمل رفع الدعم الحكومي بطريقة حادة. وبات المصريون يشتكون بصورة دائمة من التضخّم الذي أخذ في الارتفاع منذ وضع هذه السياسات حيّز التنفيذ عام 2016.

وتتهم عدة منظمات غير حكومية الرئيس المصري الحالي الذي تسلّم السلطة عام 2014 بفرض سياسة قمعية متعددة الأوجه ضدّ الأصوات المعارضة. وفي أيلول/سبتمبر 2018، وقع الرئيس السيسي قانوناً يمنح السلطات حق مراقبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والحسابات التي تلقى متابعة كبيرة.

أ.ح/ز.أ.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:37

شخصيات فاعلة في ثورة 25 يناير.. أين انتهى بها المطاف؟

مختارات

هكذا تفاعل مغردون مع اعتقال مدير صفحة "أنا آسف يا ريس"!  

رايتس ووتش: توقيف أربعين ناشطا خلال أقل من شهر في مصر  

إحباط "خطة الأمل".. هل يعلن النظام المصري موت السياسة؟  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شخصيات فاعلة في ثورة 25 يناير.. أين انتهى بها المطاف؟  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Mubarak Anklage fallengelassen jubelnde Anhänger

هكذا تفاعل مغردون مع اعتقال مدير صفحة "أنا آسف يا ريس"! 10.07.2019

القبض على معارض للسيسي ليس بالخبر الجديد، لكن القبض على مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ربما يشير لتغير مفهوم المعارضة. الخبر أثار استغراب ودهشة المتابعين والتضامن معه.

Ägypten Friedhof nach dem Begräbnis von Mohammed Mursi

دفن جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي دون مراسم تشييع 18.06.2019

الرئيس المصري السابق محمد مرسي يورى الثرى فجر الثلاثاء في القاهرة من دون مراسم تشييع بعد ساعات من وفاته عن 67 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية عند حضوره لجلسات محاكمته.

Ägypten Kairo Tahrir Platz Tag der Polizei

مصر: حملة اعتقالات تشمل أحد أبرز نشطاء ثورة يناير 2011 25.06.2019

شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات شملت المعارض البارز زياد العليمي بدعوى التورط في خطة لجماعة الإخوان المسلمين تهدف "لإسقاط الدولة". منظمة العفو الدولية انتقدت الحملة قائلة إنها جزء من الاضطهاد المنهجي للمعارضين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  