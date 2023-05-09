 حبس صبي تركي بسبب رسم "شارب" على صورة أردوغان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.06.2023

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أخبار

حبس صبي تركي بسبب رسم "شارب" على صورة أردوغان

"إهانة الرئيس" من أكثر الجرائم شيوعاً بتركيا، وخلال الانتخابات قام صبي سنه 16 عاما ببلدة مرسين برسم شارب على صورة دعاية انتخابية للرئيس أردوغان، مما تسبب في توقيفه من قبل السطات حبسه، وفق وسائل إعلام تركية.

الرئيس التركي أردوغان خلال وصوله مقر التصويت في الانتخابات الرئاسية بإسطنبول في جولة الإعادة التي فاز بها في 28 مايو/ أيار 2023

الرئيس التركي أردوغان خلال وصوله مقر التصويت في الانتخابات الرئاسية بإسطنبول في جولة الإعادة التي فاز بها في 28 مايو/ أيار 2023

أوقفت السلطات التركية الثلاثاء (6 يونيو/ حزيران 2023) فتى يبلغ 16 عاماً وأودعته الحبس الاحتياطي لرسمه شارباً على لافتة انتخابية عليها صورة للرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرت تقارير.

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وقالت العديد من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة ومن بينها صحيفتا بيرغون وجمهورييت وقناة "خلق تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ الفتى الذي ينحدر من بلدة مرسين (جنوب شرق) اتُّهم بتشويه اللافتة قرب منزله بقلم بعد أن رسم "شارب هتلر وكتب تعليقات مهينة".

وأوقف الفتى بعدما تمّ التعرف عليه من تسجيلات الكاميرات الأمنية، وفق وسائل الإعلام. واستجوبته السلطات في منزله حيث ذُكر أنّه "أقرّ برسم الشارب" لكنّه نفى كتابة التعليقات المرفقة.

ومثُل الفتى أمام المدّعي العام الذي اتّهمه بـ"إهانة الرئيس" وأمر بحبسه احتياطياً في منشأة مجاورة للأحداث، وفق "خلق تي في".

وفاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات تمدد حكمه المستمر منذ 20 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 28 أيار/مايو.

 وبحسب وزارة العدل تعدّ "إهانة الرئيس" من بين أكثر الجرائم شيوعاً في تركيا وقد نجم عنها 16,753 إدانة العام الماضي.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

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