 حاول سرقة سيارة أجرة فأكتشف أنه لا يعرف القيادة! | عالم المنوعات | DW | 24.10.2018

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منوعات

حاول سرقة سيارة أجرة فأكتشف أنه لا يعرف القيادة!

أوضحت تقارير صحفية أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على شخص حاول سرقة سيارة أجرة في العاصمة برلين. الفاعل كان قريباً جداً من مبتغاه بيد أن عاملاً واحداً فقط أفسد عليه مخططاته، فما هو إذن؟

Deutschland Taxi (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

صورة رمزية.

ذكر موقع صحيفة "بيلد" أن محكمة ألمانية ستواصل غداً الخميس (25 تشرين الأول/أكتوبر 2018) محاكمة شخص حاول سرقة سيارة أجرة في العاصمة الألمانية برلين في يوليو/تموز من هذه السنة، بيد أن محاولته باءت بالفشل، لأنه لم يكن قادراً على قيادة سيارة ذات محرك أوتوماتيكي.

وأوضح موقع "بيلد" أن المتهم (عبد.س 23 عاماً) وهو لاجئ سوري حاول سرقة سيارة أجرة من نوع مرسيديس وكاد ينجح في مسعاه، غير أن عدم قدرته على سياقة سيارة أوتوماتيكية أوقعه في قبضة الشرطة.

ونقل المصدر عن صاحب سيارة الأجرة (أحمد .د 49 عاماً) قوله إن المتهم "ركب سيارة الأجرة في وقت مبكر من مساء الثالث من يونيو/تموز". مضيفا "أراد الذهاب إلى محطة القطارات الرئيسية في برلين، وكان يبدو مُنزعجاً بطريقة ما ".

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وتابع موقع "بيلد" أنه أثناء محاولة سائق التاكسي كسر الصمت، ضغط عليه المتهم الذي كان يجلس بجانبه بيده اليسرى، التي لف عليها سترته وصرخ في وجهه باللغة العربية قائلا "لا حركة. هل تخاف على حياتك؟ سأقتلك. إذن قد السيارة من دون حديث".

من جانبه، قال سائق التاكسي أحمد إنه كان خائفاً من الموت، فقد كان يعتقد أن المتهم يُخفي سلاحاً تحت سترته. وأضاف :"عرضت عليه المال وهاتفاً محمولاً" إلا إن المتهم أجاب سائق التاكسي "فقط قد السيارة"، وأردف أحمد، أنه بدأ يرجف وأخبره "لا أستطيع القيادة. لا أستطيع القيادة. أنا فعلاً بحاجة إلى الدواء الخاص بي".

وأشار موقع الصحيفة الألمانية إلى أنه بمجرد توقف سيارة الأجرة ونزول السائق أحمد منها، قفز المتهم إلى مقعد القيادة وضغط على دواسة القيادة لكن دون جدوى. وأضاف أن المتهم حاول أكثر من مرة بيد أن محرك السيارة كان يُصدر فقط بعض الأصوات وهو ما أوقع المتهم في حيرة من أمره، لأنه لم يكن يعرف كيفية قيادة سيارة أوتوماتيكية. وبحسب نفس المصدر استغل سائق التاكسي هذا الموقف واتصل بالشرطة، التي ألقت القبض على المتهم رغم محاولته الفرار.

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

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