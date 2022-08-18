 حاولت قتل سيدتين.. بدء محاكمة سويسرية بتهمة ارتكاب ″عمل إرهابي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حاولت قتل سيدتين.. بدء محاكمة سويسرية بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي"

لم تعبر المرأة السويسرية المتهمة بمحاولة ذبح امرأتين في عام 2020 عن ندمها لدى بدء محاكمتها اليوم. وفيما تحدثت المتهمة، التي تعلن ولاءها صراحة لـ"داعش"، عن ظروفها خلال سنوات المراهقة، أشار خبير الى إصابتها بمرض الفصام.

صورة رمزية (أرشيف)

صورة رمزية (أرشيف)

بدأت اليوم الاثنين (29 أغسطس/آب 2022) محاكمة  امرأة سويسرية بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي"  لمحاولتها ذبح امرأتين في العام 2020 بينما كانت تردد دعمها  لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في متجر كبير في لوغانو.

وانطلقت الجلسة الأولى من المحكمة بحضور المتهمة التي كان عمرها آنذاك 28 عاما، محاطة بالشرطة.

وتحاكم المرأة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا بتهمة "محاولات اغتيال متكررة" وانتهاك مادة في القانون الفدرالي تحظر تنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية". وهي متّهمة خصوصًا برغبتها بالقيام بفعل "إرهابي" باسم تنظيم "داعش". ووجهت إليها كذلك تهمة "الممارسة غير القانونية والمتكررة للدعارة" بين عامي 2017 و2020.

مختارات

ولم تعبر المرأة السويسرية المتهمة والبالغة 29 عاما عن ندمها لدى بدء محاكمتها، وقالت أمام المحكمة "لو عاد بي الزمن الى الوراء لكنت نفذت الهجوم بطريقة أفضل مع شركاء".

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة، فإن المتهمة التي لم ترغب المحكمة بالكشف عن هويتها، تصرفت "عمداً" و "بدون أي تردد".

 وذكرت أنها اكتشفت الجهاد وتنظيم " الدولة الإسلامية " على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرادت أن "تفعل شيئًا من أجل الدولة الإسلامية" منذ زمن وأن تُظهر أنها أيضًا "قادرة على تنفيذ عمل إرهابي".

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حاولت المتهمة وهي من أب سويسري وأم صربية، ذبح امرأتين في متجر كبير في لوغانو بعد شراء سكين في المكان. وإحدى الضحيتين التي أصيبت بجروح بالغة في العنق حضرت الجلسة. وكانت الثانية، التي أصيبت في اليد، قد نجحت في السيطرة عليها بمساعدة أشخاص آخرين.

وبحسب كارلو كالانشيني الطبيب النفسي الذي استدعته المحكمة الإثنين فإن الشابة تعاني من "تخلف عقلي طفيف" واضطرابات شبيهة بالفصام مع انعدام التعاطف وخلص الى أن درجة "المسؤولية متوسطة". ويشكك الخبير في أنها ستطور يوما "قدرة إدراك أفضل" واعتبر أن معلوماتها عن الجهاد محدودة وأقل بكثير مما يعرفه أي شخص يقرأ الصحيفة.

وتحدثت المتهمة ذات الشعر الأسود الطويل عن نوبات الصرع التي كانت تنتابها أثناء طفولتها وفقدان الشهية المرضي الذي عانت منه خلال سن المراهقة وعن تلقيها دروساً في تصفيف الشعر أو في المبيعات.

ولم تنه دراستها ومنذ الطفولة يعالجها علماء نفس وأطباء نفسيون.

وأوضحت أنها حملت في سن 17 من زوجها المستقبلي الذي تزوجته في سن التاسعة عشرة، وهو أفغاني، لكنها انفصلت عنه العام الماضي. وأوضحت "لقد بدأت الأمور بشكل جيد، ثم ساءت"، مشيرة إلى أن زوجها رفض أن تتابع دراستها أو تخضع لعملية إجهاض. وبعدما رفضت الاهتمام بالطفل، أوكلته إلى والديها اللذين تبنياه.

وكانت المتهمة معروفة لدى أجهزة الشرطة، إذ أنها حاولت اللحاق بعشيقها الجهادي المقاتل في سوريا الذي تعرفت عليه على شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2017، لكن تم توقيفها عند الحدود التركية-السورية وإرجاعها إلى سويسرا، حيث أودعت مستشفى للأمراض النفسية.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى الخميس وسيصدر الحكم في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر.

ع.ج.م/أ.ح (أ  ف ب)

  • Irak Gewalt gegen Christen

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تبتهل باكية الى المسيح، لاجئون مسيحيون في منطقة سهل نينوى نزحوا إليها بعد انتهاء مهلة تنظيم داعش ودعوتهم إلى اعتناق الإسلام أو دفع الجزية.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    أعلن رئيس ديوان أوقاف المسيحيين في العراق رعد كجه جي، أن آلاف المسيحيين غادروا مدينة الموصل بدلا عن دفع الجزية لتنظيم داعش.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    نشطاء مدنيون وصفوا حادثة تهجير المسيحيين بأنها عملية إبادة جماعية تشابه عملية الأنفال بحق الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.

  • Irak Christen Kirche Archiv 2013

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    مسيحيو الموصل هم السكان الأصليون لهذه المنطقة وسكنوا فيها منذ أكثر من 3 آلاف عام. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي تخلو فيها المدينة من المسيحيين.

  • Irak Gewalt gegen Christen

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    كنيسة في مدينة برطلة المسيحية في سهل نينوى. مناطق سهل نينوى التي التجأ إليها المسيحيون أمنة ويحميها سكان المنطقة وقوات البيشمركة الكردية، لكن خطر هجوم داعش عليها ما زال قائما.

  • Bildergalerie Irak Regionalkonflikt ISIS Kämpfer 23.06.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش كان قد أمهل مسيحيي الموصل 36 ساعة لإعلان إسلامهم أو دفع الجزية او ترك المدينة، وعكس ذلك يقام حد السيف عليهم.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    هربوا بثيابهم وتركوا وراءهم أموالهم وبيوتهم وأوراقهم الرسمية. تنظيم داعش صادر جميع ممتلكات المسيحيين وجعل عقاراتهم ملكا لدولة الخلافة الإسلامية وأسكن فيها أتباعه من أبناء المدينة.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين المسيحيين. كارثة إنسانية كبيرة تواجه المسيحيين وكثير منهم لا يعرف أين يتوجه أو يعيش في المستقبل.

  • Irak Plakat Christentum

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش رمز لبيوت المسيحيين في الموصل بحرف النون، واسماهم بالنصارى تمهيدا لطلب الجزية منهم أو قتلهم. مسيحيو العراق نددوا في مظاهرات لهم في كردستان العراق بعمليات القتل الجماعي بحقهم وطالبوا المجتمع الدولي بإنقاذهم.

  • Irak Mosul ISIS Islamischer Staat 2107.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    حملات تضامن كبيرة مع مسيحي الموصل في بغداد. عدد كبير من العائلات المسيحيين نزحت إلى بغداد والمحافظات الجنوبية.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

18.08.2022 Mourners carry the body of a victim of a mosque bombing in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 18. 2022. A bombing at a mosque in Kabul during evening prayers on Wednesday killed at least 10 people, including a prominent cleric, and wounded over two dozen, an eyewitness and police said. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

أفغانستان ـ عشرات القتلى والمصابين في تفجير بمسجد أثناء الصلاة 18.08.2022

أعلنت الشرطة مقتل 21 شخصا في انفجار بمسجد في كابول أثناء الصلاة. ولم تتضح الجهة التي تقف خلف الهجوم الذي يأتي بعد أسبوع من هجوم على مدرسة قرآنية في كابول أسفر عن مقتل رجل دين ينتمي لطالبان.

US soldiers in Bradley tanks patrol an area near Syria's northeastern Semalka border crossing with Iraq's Kurdish autonomous territory, on January 12, 2021. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

التحالف الدولي يعلن إحباط هجوم على قاعدة التنف بسوريا 15.08.2022

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا، من دون توجيه الاتهام لأي جهة. وهذا ليس أول هجوم يتم إحباطه على القاعدة التي تتركز بالقرب منها فصائل مدعومة من إيران.

Symbol für Gerichtsentscheidung

ألمانيا... انطلاق محاكمة إسلاموي محتمل سافر إلى مالي 05.08.2022

بدأت في مدينة زابروكن الألمانية محاكمة رجل يشتبه بأنه إسلاموي بتهمة التحضير لاعمال عنف خطيرة تهدد أمن الدولة. ما حيثيات المحاكمة والتهم؟