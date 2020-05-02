 حان الوقت لتنظيف فرن المطبخ وهذه أفضل الطرق لذلك! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.04.2021

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منوعات

حان الوقت لتنظيف فرن المطبخ وهذه أفضل الطرق لذلك!

نحن لا ننظف الفرن المنزلي بالشكل المطلوب، أو بعدد المرات اللازمة، ولذلك يجدر بنا البدء في التخلص من الجراثيم والأوساخ، التي تعلق بجدران فرن المطبخ. فما هي أفضل الطرق لتنظيف الفرن؟

Zwangsstörungen | Kontrollzwang

يمضي كثيرون منا ساعات يومياً في تنظيف الأطباق، والشراشف والملابس، والأرضيات، ويستخدمون الكثير من  المنظفاتولكنهم يتجاهلون الفرن لفترة طويلة وربما لا ينظفونه بعناية ولو مرة في العام! رغم ذلك نطهو الكثير من الأطعمة اللذيذة داخله، خاصة في شهر رمضان. 

موقع ”فرويندن" الألماني ينصح بتغيير هذه العادة، وتنظيف الفرن بشكل خفيف بعد الاستعمال مباشرة، ومرة بشكل أكثر عمقاً كل ثلاثة أشهر، وهذا يعني على الأقل أربع مرات في العام. وتعتبر هذه الطريقة المثلى للإبقاء على فرن نظيف وخالٍ من الجراثيم.

إذن فلنشمّر عن سواعدنا ونستغل وقت الفراغ قبيل ساعة الإفطار لتنظيف الفرن، باستخدام هذه الطرق.

ما هي أفضل الطرق لتنظيف الفرن؟

زر التنظيف الذاتي

  إن كنت من المحظوظين الذين يمتلكون زر التنظيف الذاتي في الفرن، فيمكن لك استخدامه فقط إن كان فرنك لا يحتوي على الكثير من الدهون والأوساخ، كما يذكر موقع ”كوكينغ إن لايت الأمريكي"، أما في حالة الاتساخ الشديد فيفضل أن تقوم بالعمل بشكل يدوي.

منظفات الأفران الجاهزة

تعد هذه من أسهل الطرق على الإطلاق وأسرعها، وستزيل كميات كبيرة من الشحوم والأوساخ، ولكن إن كنت حساساً للمواد الكيميائية القوية فيفضل ألا تستخدمها كما يذكر ”كوكنغ إن لايت".

مختارات

صودا الخبز

ينصح الموقع بمزج صودا الخبز والخل ووضعها في علبة رذاذ، ورشها داخل الفرن، ولكن يجب عليك الانتظار لـ 12 ساعة، إن كان فرنك متسخاً بشكل كبير، وذلك للحصول على وقت كافٍ للدهون والشحوم حتى تتفكك.

الليمون والماء

يذكر موقع فرويندن أن بإمكان الليمون إعادة اللمعان إلى جدران الفرن، وبإمكانك نقع الفرن بعصير الليمون المخلوط مع الماء طوال الليل، ومن ثم تنظيفه بخرقة مبللة.

كما ترون؛ فإن هذه الطرق ليست بذات الصعوبة، ولا يوجد لدينا مبرر لتجاهل تنظيف الفرن، فهيا نجهز مواد التنظيف، ونتخلص من تلك الأوساخ المزعجة.

م.ش/ص.ش

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.


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