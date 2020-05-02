حان الوقت لتنظيف فرن المطبخ وهذه أفضل الطرق لذلك!

يمضي كثيرون منا ساعات يومياً في تنظيف الأطباق، والشراشف والملابس، والأرضيات، ويستخدمون الكثير من المنظفاتولكنهم يتجاهلون الفرن لفترة طويلة وربما لا ينظفونه بعناية ولو مرة في العام! رغم ذلك نطهو الكثير من الأطعمة اللذيذة داخله، خاصة في شهر رمضان.

موقع ”فرويندن" الألماني ينصح بتغيير هذه العادة، وتنظيف الفرن بشكل خفيف بعد الاستعمال مباشرة، ومرة بشكل أكثر عمقاً كل ثلاثة أشهر، وهذا يعني على الأقل أربع مرات في العام. وتعتبر هذه الطريقة المثلى للإبقاء على فرن نظيف وخالٍ من الجراثيم.

إذن فلنشمّر عن سواعدنا ونستغل وقت الفراغ قبيل ساعة الإفطار لتنظيف الفرن، باستخدام هذه الطرق.

ما هي أفضل الطرق لتنظيف الفرن؟

زر التنظيف الذاتي

إن كنت من المحظوظين الذين يمتلكون زر التنظيف الذاتي في الفرن، فيمكن لك استخدامه فقط إن كان فرنك لا يحتوي على الكثير من الدهون والأوساخ، كما يذكر موقع ”كوكينغ إن لايت الأمريكي"، أما في حالة الاتساخ الشديد فيفضل أن تقوم بالعمل بشكل يدوي.

منظفات الأفران الجاهزة

تعد هذه من أسهل الطرق على الإطلاق وأسرعها، وستزيل كميات كبيرة من الشحوم والأوساخ، ولكن إن كنت حساساً للمواد الكيميائية القوية فيفضل ألا تستخدمها كما يذكر ”كوكنغ إن لايت".

صودا الخبز

ينصح الموقع بمزج صودا الخبز والخل ووضعها في علبة رذاذ، ورشها داخل الفرن، ولكن يجب عليك الانتظار لـ 12 ساعة، إن كان فرنك متسخاً بشكل كبير، وذلك للحصول على وقت كافٍ للدهون والشحوم حتى تتفكك.

الليمون والماء

يذكر موقع فرويندن أن بإمكان الليمون إعادة اللمعان إلى جدران الفرن، وبإمكانك نقع الفرن بعصير الليمون المخلوط مع الماء طوال الليل، ومن ثم تنظيفه بخرقة مبللة.

كما ترون؛ فإن هذه الطرق ليست بذات الصعوبة، ولا يوجد لدينا مبرر لتجاهل تنظيف الفرن، فهيا نجهز مواد التنظيف، ونتخلص من تلك الأوساخ المزعجة.

م.ش/ص.ش