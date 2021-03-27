 حان الوقت لتنظيف سجادتك باتباع هذه الخطوات الخمس! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.03.2021

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منوعات

حان الوقت لتنظيف سجادتك باتباع هذه الخطوات الخمس!

لا تدع البقع العنيدة على سجادتك المفضلة تشعرك بالإحباط. فإن اعتنيت بها بشكل جيد، فستبقى جميلة وتتماشى مع غرفة الجلوس كما كانت منذ اليوم الأول. والسؤال هو كيف بإمكانك تنظيفها بشكل فعال؟ الجواب: في اتباع الخطوات التالية.

Iran Teppich-Geschäft in Teheran

يا لها من سجادة! حجمها مناسب للغرفة، ولونها جميل، وقماشها فريد، ولكن للأسف؛ مازالت تحتفظ ببقع القهوة والعصير، وبدأت تفوح منها رائحة ليست بالعطرة!

أراهن أنك أيضاً تعاني من ذات المشكلة، فربما سكبت دون قصد طعامك على سجادتك المفضلة، أو قرر أبناؤك أن يدخلوا البيت عنوة ويمشون عليها بأحذيتهم المتسخة، وتفكر الآن "هل سأدفع تكاليف باهظة لتنظيفها لدى محلات التنظيف الجاف؟"، بالطبع لست مضطراً لذلك، فما عليك سوى أن تشمر عن ساعديك، وتتبع النصائح التالية:

التنظيف المستمر بالمكنسة الكهربائية

يوصي موقع "هوميفاي الألماني Homify"، نقلاً عن خبراء، باستخدام المكنسة الكهربائية كل يوم أو على الأقل كل يومين، إذ من الصعب استخراج الأوساخ والغبار بعد بقائها فترة طويلة من الزمن في السجاد.

كن لطيفاً مع البقع

قاوم رغبة البدء في تنظيف البقع الفورية، لأن ذلك سيؤدي فقط إلى دفع الأوساخ في قماش السجادة. بدلًا من ذلك، ينصح موقع "بوبيولر ميكانيكس" بتربيت البقع برفق بمحلول تنظيف وقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية أو إسفنجة، من أجل امتصاص السائل وتنشيف البقعة ومنه احتكاك جزيئات الأوساخ مع ألياف السجادة.

استخدم المنظفات المناسبة للبقع المختلفة

إذا كنت ممن يفضلون استخدام المنظفات المنزلية، فموقع "هوميفاي" ينصحك باستخدام المياه المعدنية للتنظيف البسيط للبقع، واستخدام الخل أو الليمون على البقع شديدة الأوساخ أو الجافة.

مختارات

ينهمك "فرانزي" في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كورونا، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تتمثل في الترويح عن المرضى وطاقم العمل.

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت مجلى المطبخ، ومن دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم. ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ.

فيما ينصح موقع "بوبيولر ميكانيكس" باستخدام الصابون الخاص بأطباق الجلي لإزالة البقع الدهنية، فما عليك سوى خلطها مع كوب ماء دافئ ووضعها لفترة من الوقت على السجادة ومن ثم تنظيفها.

عد إلى الطرق التقليدية!

ليس من المهم من أي بلد تنحدر أو في مكان تقيم! فكلنا شاهدنا أهالينا يضربون السجاد بعصاة للتخلص من الأوساخ، وبحسب موقع "هومفي"، فهذه طريقة فعالة أثبتت جدارتها على مر العقود، ولذلك من المهم "طرق" السجادة بين الفينة والأخرى في الهواء الطلق، وسوف تتفاجأ من كم الأوساخ التي  تقبع داخل سجادتك المفضلة.

التنظيف الجاف قد يكون حلاً جيداً

نعم.. نعم! لقد قلت إن هذه الحلول قد تنقذك من الحاجة الملحة للذهاب إلى "محلات التنظيف الجاف"، ولكن هذا لا يعني أن العناية بالسجادة لدى مختصين غير مهم، فموقع "هوميفاي" ينصحك بترك الحالات الصعبة لهم، والذي سيساعد على تنظيف ألياف السجادة بشكل أعمق، قد يصعب عليك تحقيقها بالتنظيف المنزلي.

م.ش/ أ.ح

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.


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