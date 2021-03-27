حان الوقت لتنظيف سجادتك باتباع هذه الخطوات الخمس!

يا لها من سجادة! حجمها مناسب للغرفة، ولونها جميل، وقماشها فريد، ولكن للأسف؛ مازالت تحتفظ ببقع القهوة والعصير، وبدأت تفوح منها رائحة ليست بالعطرة!
أراهن أنك أيضاً تعاني من ذات المشكلة، فربما سكبت دون قصد طعامك على سجادتك المفضلة، أو قرر أبناؤك أن يدخلوا البيت عنوة ويمشون عليها بأحذيتهم المتسخة، وتفكر الآن "هل سأدفع تكاليف باهظة لتنظيفها لدى محلات التنظيف الجاف؟"، بالطبع لست مضطراً لذلك، فما عليك سوى أن تشمر عن ساعديك، وتتبع النصائح التالية:
التنظيف المستمر بالمكنسة الكهربائية
يوصي موقع "هوميفاي الألماني Homify"، نقلاً عن خبراء، باستخدام المكنسة الكهربائية كل يوم أو على الأقل كل يومين، إذ من الصعب استخراج الأوساخ والغبار بعد بقائها فترة طويلة من الزمن في السجاد.
كن لطيفاً مع البقع
قاوم رغبة البدء في تنظيف البقع الفورية، لأن ذلك سيؤدي فقط إلى دفع الأوساخ في قماش السجادة. بدلًا من ذلك، ينصح موقع "بوبيولر ميكانيكس" بتربيت البقع برفق بمحلول تنظيف وقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية أو إسفنجة، من أجل امتصاص السائل وتنشيف البقعة ومنه احتكاك جزيئات الأوساخ مع ألياف السجادة.
استخدم المنظفات المناسبة للبقع المختلفة
إذا كنت ممن يفضلون استخدام المنظفات المنزلية، فموقع "هوميفاي" ينصحك باستخدام المياه المعدنية للتنظيف البسيط للبقع، واستخدام الخل أو الليمون على البقع شديدة الأوساخ أو الجافة.
فيما ينصح موقع "بوبيولر ميكانيكس" باستخدام الصابون الخاص بأطباق الجلي لإزالة البقع الدهنية، فما عليك سوى خلطها مع كوب ماء دافئ ووضعها لفترة من الوقت على السجادة ومن ثم تنظيفها.
عد إلى الطرق التقليدية!
ليس من المهم من أي بلد تنحدر أو في مكان تقيم! فكلنا شاهدنا أهالينا يضربون السجاد بعصاة للتخلص من الأوساخ، وبحسب موقع "هومفي"، فهذه طريقة فعالة أثبتت جدارتها على مر العقود، ولذلك من المهم "طرق" السجادة بين الفينة والأخرى في الهواء الطلق، وسوف تتفاجأ من كم الأوساخ التي تقبع داخل سجادتك المفضلة.
التنظيف الجاف قد يكون حلاً جيداً
نعم.. نعم! لقد قلت إن هذه الحلول قد تنقذك من الحاجة الملحة للذهاب إلى "محلات التنظيف الجاف"، ولكن هذا لا يعني أن العناية بالسجادة لدى مختصين غير مهم، فموقع "هوميفاي" ينصحك بترك الحالات الصعبة لهم، والذي سيساعد على تنظيف ألياف السجادة بشكل أعمق، قد يصعب عليك تحقيقها بالتنظيف المنزلي.
م.ش/ أ.ح
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
اسمع لأمك!
عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
مرة واحدة ليست كافية
ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
واحد للحوم، وآخر للخضروات
لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
موطن للبكتيريا
ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
إسفنجات التنظيف
تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
مناشف الصحون
نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
تنظيف الثلاجة
تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.
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قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم
الحرارة كقاتل جرثومي
هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.