حاملا معه الدمار - الإعصار الاستوائي "بيريل" يضرب منطقة الكاريبي
الإعصار الاستوائي "بيريل" تراجع قليلاً في قوته أثناء مروره عبر منطقة الكاريبي ويتجه الآن نحو جامايكا. لقد أودى بحياة ستة أشخاص حتى الآن، ويتحدث خبراء الأرصاد الجوية عن إعصار غير مسبوق.
آثار الدمار
"بيريل" هو أقوى إعصار أطلسي يتم قياسه في شهر يوليو/ تموز. وقد تراجع قليلاً في قوته أثناء مروره عبر منطقة الكاريبي، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC). وكما هو الحال هنا في غرينادا، فقد خلف "بيريل" وراءه أثراً من الدمار، وهو الآن يتجه نحو جامايكا. وقد تم تخفيض تصنيفه إلى الفئة الرابعة، وهي ثاني أعلى فئة.
"بيريل" يتسبب في وفاة ستة أشخاص
انقذ نفسك إن استطعت! هنا امرأة تهرب من الأمواج التي جلبها "بيريل" إلى سانت جيمس، بربادوس. بلغ عدد القتلى المؤكدين يوم الأربعاء ستة: فقد لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في غرينادا، وشخص آخر في سانت فنسنت وجزر غرينادين. وكان هناك قتيلان آخران في فنزويلا. وقد يرتفع العدد أكثر.
أعلى مستوى للخطر
على كورنيش بريدج تاون في بربادوس، شاهد الناس يوم الإثنين كيف يضرب الإعصار اليابسة. "بيريل" هو أول إعصار خطير في الموسم، وتم تصنيفه مؤقتًا في الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة - إنه تصنيف لم يحصل عليه أي إعصار آخر قبله في المحيط الأطلسي في هذا الوقت المبكر من السنة. علما بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يمتد من مطلع يونيو/ حزيران حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
انتظار قلق لوصول إعصار "بيريل"
عمليات تسوق بشكل محموم يوم الثلاثاء في كينغستون، جامايكا: تستعد الجزيرة لوصول إعصار "بيريل". وقال رئيس الوزراء أندرو هولنس إن أطراف العاصفة ستصل إلى الدولة الكاريبية يوم الأربعاء قبل الفجر (بالتوقيت المحلي)، وأعلن الجزيرة منطقة كوارث لمدة سبعة أيام. واعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، سيتم فرض حظر تجول على مستوى البلاد.
كارثة مروعة
لقد ضربت الكارثة بشدة جزيرة يونيون: على الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب سانت فنسنت وجزر غرينادين، تعرض 90 بالمائة من المنازل لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، كما قال رئيس الوزراء رالف غونسالفيس يوم الثلاثاء. ولا يزال الحجم الكامل للكارثة غير واضح. وقد وعدت عدة دول في المنطقة بإرسال مساعدات إلى غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
"تم تسوية كارياكو بالأرض"
في ميناء بريدج تاون في بربادوس، تسبب إعصار "بيريل" في أضرار جسيمة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات. ضربت العاصفة اليابسة أولاً في جزيرة كارياكو التابعة لغرينادا. وقال رئيس وزراء غرينادا ديكون ميتشل: "في غضون نصف ساعة، تم تسوية كارياكو بالأرض". ولا تزال الجزيرة مقطوعة عن العالم الخارجي.
النجاة من الإعصار
يستقر السكان الناجون من جزيرة يونيون في كينغستاون على جزيرة سانت فنسنت. لكن الوضع لا يزال متوترًا هنا أيضًا: في جميع أنحاء منطقة الكاريبي الجنوبية الشرقية، الشوارع مليئة بالأشجار والحطام الآخر. وانقطعت الكهرباء في كل مكان يوم الثلاثاء، وتظل الاتصالات بين الجزر صعبة.
المياه تغمر الأراضي
في فنزويلا تسبب إعصار "بيريل" في أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية سوكري. خلال زيارة لمنطقة الكارثة، أصيبت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز بجروح خطيرة جراء سقوط شجرة عليها، وفقًا لما أعلنته الحكومة. وقالت الحكومة إنها مصابة بجروح خطيرة لكنها واعية.
حب المغامرة
يتحدى راكب أمواج على ساحل بربادوس الأمواج العالية. من المتوقع أن يظل إعصار "بيريل" شديد الخطورة خلال مساره عبر الكاريبي. ووفقًا للتوقعات، سيصل الإعصار إلى المكسيك يوم الخميس. هناك قد يصل إلى شبه جزيرة يوكاتان مع المنتجعات السياحية المشهورة في كانكون وبلايا ديل كارمن.
إعصار غير مسبوق بهذا الشكل
يتحدث خبراء الأرصاد الجوية بالفعل عن إعصار تاريخي. وقال باحث الأعاصير في جامعة ولاية كولورادو فيليب كلوتزباخ إنه منذ عام 1933 لم يتشكل إعصار بهذه القوة في شرق المحيط الأطلسي في شهر يونيو/ حزيران. درجات حرارة المياه العالية غير المعتادة في المحيط الأطلسي ساعدت في تعزيز قوة "بيريل" قبل وصوله إلى منطقة الكاريبي.
هيجان البحر
موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي الذي بدأ في شهر يونيو/ حزيران، قد يكون هذا العام قويًا بشكل غير عادي، بحسب تقديرات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية. ويعود ذلك إلى درجات حرارة المياه المرتفعة بالإضافة إلى توقع بداية ظاهرة "لا نينا" التي تتميز بتبريد المياه في المحيط الهادئ. كما يلعب التغير المناخي دورًا: فالاحترار العالمي يزيد من احتمالية حدوث عواصف قوية.