على كورنيش بريدج تاون في بربادوس، شاهد الناس يوم الإثنين كيف يضرب الإعصار اليابسة. "بيريل" هو أول إعصار خطير في الموسم، وتم تصنيفه مؤقتًا في الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة - إنه تصنيف لم يحصل عليه أي إعصار آخر قبله في المحيط الأطلسي في هذا الوقت المبكر من السنة. علما بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يمتد من مطلع يونيو/ حزيران حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.