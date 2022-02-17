 حال سكان الحدود الأوكرانية في خضم تصعيد روسيا العسكري | عينٌ على أوروبا | DW | 17.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عينٌ على أوروبا

حال سكان الحدود الأوكرانية في خضم تصعيد روسيا العسكري

أوكرانيا تتطلع إلى أن تصبح دولة عضوة في حلف الناتو. وهو أمر تعارضه روسيا بشدة. فهل تتواصل بوادر تخفيض التصعيد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية؟ وما حال السكان هناك؟

مشاهدة الفيديو 05:33

المزيد من المركز الإعلامي

استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية

استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية 17.02.2022

تصعيد عسكري على الحدود الأوكرانية الروسية ومخاوف من اندلاع حرب في أي وقت.

تصعيد عسكري من كل الأطراف على الحدود الروسية الأوكرانية 12.02.2022

مسائية DW: الأزمة الروسية الأوكرانية.. ما سيناريوهات الحرب والسلم؟

مسائية DW: الأزمة الروسية الأوكرانية.. ما سيناريوهات الحرب والسلم؟ 14.02.2022

مع ارتفاع حدة التوترات بسبب الأزمة الأوكرانية، يستعد الكثير من الليتوانيين للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم.

الأزمة الأوكرانية تضع الليتوانيين في حالة تأهب قصوى 09.02.2022

المزيد عينٌ على أوروبا

FOKUS_Eisbad Fokus Europa Eisbad Still aus ZDF-Übernahme, Rechte für Fokus Europa-Vorschaubild liegen vor

الاستحمام في مياه الجليد هل ينشط الدورة الدموية ويقوي المناعة؟ 17.02.2022

Bictoin mining machines are running at a bitcoin farm in Mabian Yi Autonomous County, southwest China's Sichuan province, 6 April 2017.

هكذا أدى إنتاج عملات رقمية لانقطاعات بكهرباء كوسوفو 17.02.2022

FOKUS_Beerenpflücker Fokus Europa Beerenpflücker Still aus SWR-Übernahme, Rechte für Fokus Europa-Vorschaubild liegen vor

الجواز البرتغالي مقابل سنوات عمل مجحف مجهد بأجر زهيد 17.02.2022

DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا - خمسة وأربعون ألف متشرد بألمانيا إحدى أغنى دول أوروبا 17.02.2022

اقرأ أيضا

6754014 03.02.2022 Military hardware takes part in the joint military drills to test response forces of the Union State of Russia and Belarus at the Brestsky military ground, in Brest Region, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

في خضم الأزمة الأوكرانية- مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا 10.02.2022

رغم المخاوف من تخطيط موسكو لتصعيد كبير مع أوكرانيا، انطلقت مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا وصفت بأنها "استعداد لوقف وصد هجوم خارجي"، فكيف رد الكرملين على المخاوف الغربية وإلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية؟

A woman carries a tray of bread in front of an election campaign banner for Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, in Cairo, Egypt, Sunday, March 25, 2018. This week's presidential election is not about who wins -- that was settled long ago -- but about how many people bother to cast ballots. Authorities hope that enough people will vote for el-Sissi to lend legitimacy to the election in which the only other candidate is an obscure politician who has made no effort to challenge him. (AP Photo/Amr Nabil)

تحليل: الأزمة الأوكرانية.. العالم العربي وموقعه من الصراع؟ 15.02.2022

يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟

Darknet, Cyberattacke *** Darknet Cyberattack Copyright: xMEVx ALLMV145038

استهداف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية بهجوم إلكتروني جديد 15.02.2022

في ظل تأكيد القادة الغربيين وجود مؤشرات إيجابية على أن روسيا تسعى لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا، تعرضت مواقع أوكرانية من جديد بينها وزارة الدفاع لهجمات إلكترونية، قد تكون روسيا مسؤولة عنها.

13.02.2022 A satellite image shows a battle group departing from a vehicle park in Yelnya, Russia, February 13, 2022. Picture taken February 13, 2022. 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO

الأزمة الأوكرانية..قوات روسية تعود إلى ثكناتها والناتو يخطط لنشر قوات قتالية 15.02.2022

تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.