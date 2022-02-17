حال سكان الحدود الأوكرانية في خضم تصعيد روسيا العسكري

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أوكرانيا تتطلع إلى أن تصبح دولة عضوة في حلف الناتو. وهو أمر تعارضه روسيا بشدة. فهل تتواصل بوادر تخفيض التصعيد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية؟ وما حال السكان هناك؟
رغم المخاوف من تخطيط موسكو لتصعيد كبير مع أوكرانيا، انطلقت مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا وصفت بأنها "استعداد لوقف وصد هجوم خارجي"، فكيف رد الكرملين على المخاوف الغربية وإلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية؟
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
في ظل تأكيد القادة الغربيين وجود مؤشرات إيجابية على أن روسيا تسعى لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا، تعرضت مواقع أوكرانية من جديد بينها وزارة الدفاع لهجمات إلكترونية، قد تكون روسيا مسؤولة عنها.
تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.
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