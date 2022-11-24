 حالة عدم الثقة تهيمن في مدينة كوبيانسك المدمرة، بشأن من تعاون مع الروس. | DW الأخبار | DW | 27.11.2022

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حالة عدم الثقة تهيمن في مدينة كوبيانسك المدمرة، بشأن من تعاون مع الروس.

حتى بعد مغادرة القوات الروسية لكوبيانسك، إلا أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها في المدينة بعد. فإلى جانب الدمار الهائل بدأت حالة من انعدام الثقة فيما يتعلق بالتعاون مع الروس.

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