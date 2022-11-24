حالة عدم الثقة تهيمن في مدينة كوبيانسك المدمرة، بشأن من تعاون مع الروس.

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حتى بعد مغادرة القوات الروسية لكوبيانسك، إلا أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها في المدينة بعد. فإلى جانب الدمار الهائل بدأت حالة من انعدام الثقة فيما يتعلق بالتعاون مع الروس.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
أصبح الكاتب الأوكراني سيرج زهادان رمزاً لمقاومة الغزاة الروس. ويعتبر منحه جائزة "السلام" الألمانية للكتاب، تكريما لبلده الأم. من يكون وكيف قاوم بقلمه وصوته وموسيقاه الغزو الروسي؟
في عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا حوالي 1.2 مليون لاجئ. وبسبب الحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوز هذا العدد في عام 2022. وأعداد اللاجئين من دول عربية في تزايد أيضا. DW جمعت لكم أهم الحقائق حول اللاجئين في ألمانيا.
أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.
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