 حالة طوارئ في دار مسنين: روبوتات الرعاية الصحية | صنع في ألمانيا | DW | 24.05.2023

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صنع في ألمانيا

حالة طوارئ في دار مسنين: روبوتات الرعاية الصحية

من المنتظر استخدام الروبوتات للمساعدة في التخفيف من النقص في مقدمي الرعاية في دور المسنين والمستشفيات. هل ستجد القبول من المسنين؟ جامعة ميونيخ التقنية لديها مركز أبحاث للروبوتات والتشغيل الآلي الذكي في غارمش بارتنكيرشن.

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