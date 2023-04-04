حالة طوارئ في دار مسنين: روبوتات الرعاية الصحية

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من المنتظر استخدام الروبوتات للمساعدة في التخفيف من النقص في مقدمي الرعاية في دور المسنين والمستشفيات. هل ستجد القبول من المسنين؟ جامعة ميونيخ التقنية لديها مركز أبحاث للروبوتات والتشغيل الآلي الذكي في غارمش بارتنكيرشن.
أمام الكونغرس، دعا رئيس الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة "تشات جي بي.تي" إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما حذر مشرع أمريكي من أنه "لا توجد طريقة لحبس المارد في قنينة. هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".
أعلنت غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الخاص بها. ستكون الخدمة تحت التجريب لعدة أسابيع، وستخضع لكثير من التطوير، لكن سماتها الأولى دخول تقنيات جديدة غير مسبوقة على البحث.
في ظل المخاوف من فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، توقع خبير أمريكي أن تطيح هذه التقنية بـ"80 في المئة من الوظائف" لكنه اعتبر ذلك "أمرا جيدا"!. وشركة أمريكية عملاقة تعلن عزمها إحلال الذكاء الاصطناعي في وظائف معينة.
على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
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