حالة طوارئ عامة في إيطاليا بسبب الهجرة.. ماذا تعني؟

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الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ العامة مع توقع ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أراضيها وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك.. ماذا تعني هذه الخطوة؟ وكيف تنظر إليها بروكسل وتونس؟
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ عام 2017.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس منذ 2017، موضحاً أن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.
دانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الظروف المروعة في التعامل مع اللاجئين وطالبت بوقف عمليات الصد وسوء المعاملة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بينما دانت محكمة أوروبية إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين.
قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".
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