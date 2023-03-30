 حالة طوارئ عامة في إيطاليا بسبب الهجرة.. ماذا تعني؟ | مسائية DW | DW | 12.04.2023

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مسائية DW

حالة طوارئ عامة في إيطاليا بسبب الهجرة.. ماذا تعني؟

الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ العامة مع توقع ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أراضيها وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك.. ماذا تعني هذه الخطوة؟ وكيف تنظر إليها بروكسل وتونس؟

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Italy's new Prime Minister, Giorgia Meloni holds the cabinet minister bell handed to her by Italy's outgoing prime minister during a handover ceremony at Palazzo Chigi in Rome on October 23, 2022. - Far-right leader Giorgia Meloni was named Italian prime minister on October 21, 2022 after her party's historic election win, becoming the first woman to head a government in Italy. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

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Menschen harren in Rettungsinseln auf dem Mittelmeer aus bevor sie gerettet werden konnten. Bei den Schiffsunglück vor Tunesien ist ein überfülltes Holzboot mit 110 Menschen kenterte wie die deutsche Rettungsorganisation Resqship mitteilte. Deren Segelboot «Nadir» habe zusammen mit dem Segelboot «Astral» der spanischen Hilfsorganisation Open Arms die ins Wasser gestürzten Menschen an Bord oder auf Rettungsinseln befördern können.Als sich am Morgen Boote der tunesischen Küstenwache näherten, sei bei den Schiffbrüchigen Panik ausgebrochen, weil sie nicht wieder zurück nach Tunesien gebracht werden wollten, hieß es in einer Mitteilung von Resqship. Die Menschen sprangen teilweise von den Rettungsinseln ins Wasser. Die Küstenwache ordnete daraufhin an, dass die Segelboote alle Menschen aufnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

تونس.. انتشال جثث مهاجرين والبحث عن مفقودين إثرغرق مركبهم 12.04.2023

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ عام 2017.

Migration über das zentrale Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 30 Menschen versucht bei hohen Wellengang die gefährliche Überfahrt nach Italien. Oft geraten diese labilen und überfüllten Boote in Seenot.

حصيلة قياسية لضحايا المتوسط في الربع الأول من 2023 12.04.2023

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس منذ 2017، موضحاً أن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.

15.11.2021 Migrants gather on the Belarusian-Polish border near the Polish border crossing in Kuznica on November 15, 2021. - Thousands of migrants -- most of them from the Middle East -- have crossed or attempted to cross the EU and NATO border since the summer. Western countries have accused the Belarusian regime, which is backed by Russia, of engineering the crisis in retaliation against EU sanctions, charges that Minsk has denied. - Belarus OUT (Photo by Oksana MANCHUK / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by OKSANA MANCHUK/BELTA/AFP via Getty Images)

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين 30.03.2023

دانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الظروف المروعة في التعامل مع اللاجئين وطالبت بوقف عمليات الصد وسوء المعاملة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بينما دانت محكمة أوروبية إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين.

Migrants arrive at Tunis-Carthage International airport on March 7, 2023 as they prepare to leave Tunis on a repatriation flight. - Tunisia's President Kais Saied ordered officials to take urgent measures to tackle irregular migration, claiming without evidence that a criminal plot was underway to change Tunisia's demographic makeup. Saied claimed that migrants were behind most crime in the North African country, fuelling a spate of sackings, evictions and attacks. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

منظمة: حالة تشبه الفرار الجماعي من تونس بعد خطاب سعيّد 30.03.2023

قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".