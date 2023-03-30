حالة طوارئ عامة في إيطاليا بسبب الهجرة.. ماذا تعني؟

تونس.. انتشال جثث مهاجرين والبحث عن مفقودين إثرغرق مركبهم

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ عام 2017.