حالة تُخيف كومان وتثير سخرية زملائه في بايرن

قاد كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبافي الموسم الماضي على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما سجل هدف الفوز بضربة رأس، ولكن النجم الفرنسي كشف عن أن زملاءه بالفريق يسخرون منه بسبب عدم رغبته الدائمة في لعب الكرة بالرأس.

وقال الجناح الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت متأخر من الخميس (31 ديسمبر مانون الأول 2020): "الأمر فقط متعلق بأنني أخاف من لعب الكرة بالرأس وزملائي بالفريق يسخرون من الأمر".

وأضاف كومان: "يمكنك أن ترى هذا في الصور. أثناء لعب الكرة بالرأس أغلق عيناي. يأتي هذا بشكل غريزي، إنه رد فعل طبيعي".

ورغم أنه أغلق عينيه، إلا أن كومان استطاع توجيه الكرة العرضية التي لعبها يوشوا كيميتش لتسكن الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في آب/أغسطس الماضي، مسجِّلا الهدف الوحيد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

م.س/ (د ب أ)