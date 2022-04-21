 حالة ترقب بين القوات الروسية والأوكرانية جنوب البلاد | DW الأخبار | DW | 07.05.2022

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حالة ترقب بين القوات الروسية والأوكرانية جنوب البلاد

أعلنت القوات الروسية أنها دمرت معدات أمريكية وأوروبية في منطقة خاركيف فيما تتواصل أجواء الترقب الحذر في منطقة ميكولايف في جنوب البلاد

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