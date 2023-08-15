حالة استنفار في قطاع السياحة بسبب التغير المناخي

في توافق مع إرشادات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، تسعى عدد من دول القارة العجوز إلى تطوير سبل تخفيف أعباء السياحةالمفرطة ومواجهة التغيرات المناخية التي أدخلت القطاع في عدم اليقين. وفي ظل حرائق مدمرة، ودرجات حرارة تجاوزت الأربعين، يسعى السياح إلى تحاشي كوارث محتملة بالبقاء في منازلهم، حيث فرض سؤال نفسه على الجميع: هل يترك التغير المناخي أثاره على السياحة، خاصة في منطقة البحر المتوسط؟ وأظهرت خدمة التغير المناخي "كوبرنيكوس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر تموز/ يوليو الماضي كان أكثر الشهور حرارة على الإطلاق.

وتقول نائبة مدير كوبرنيكوس، سامانثا بورخيس، إن درجات الحرارة لم ترتفع إلى هذا المستوى منذ ما لا يقل عن 120 ألف عام، على الأقل، مشيرة في هذا الصدد إلى حسابات "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي". وكانت المناطق التي تستقبل الحصة الأكبر من السياح هي الأكثر تضررا من التغير المناخي. وجرى الشهر الماضي إجلاء آلاف السائحين من جزيرتي رودس وكورفو باليونان، بعدما اجتاحت الحرائق الجزيرتين، في طقس شديد الحرارة. كما عانت بقوة إيطاليا من موجات الحر، حيث تعرضت جزيرة سردينيا لدرجات حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

الشمال بات أكثر جاذبية؟

في ظل هذه الظروف، فإن السؤال المطروح هو: هل ينجذب المصطافون إلى السويد أو أيرلندا مستقبلا، عوضا عن منطقة البحر المتوسط ؟ و أشارت دراسة أعدتها "مفوضية السفر الأوروبية"، وهي مظلة تضم العديد من المجموعات والهيئات السياحية في أوروبا، إلى أولى هذه التحولات. ومع ذلك، وبحسب الدراسة، تظل إسبانيا مقصدا مفضلا لراغبي السفر خلال الفترة من حزيران / يونيو إلى تشرين الثاني / نوفمبر، كل عام. وتليها في ذلك فرنسا، وإيطاليا، واليونان، ثم كرواتيا.

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ومن ناحية أخرى، يقول رئيس رابطة السفر الألمانية "دي.آر.في:"، نوربرت فيبيغ، "ليس هناك أي تغير (حاليا) في الحجوزات بسبب موجة الحر الممتدة في جنوب أوروبا"، من ناحية أخرى، أظهرت نتائج استطلاع شمل أنحاء أوروبا، وشارك فيه ستة آلاف شخص، أن أقل بنحو 10% من المشاركين يعتزمون القيام برحلة إلى البحر المتوسط، مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، زادت شهرة جمهورية التشيك وبلغاريا وأيرلندا والدنمارك. ويعزو ادواردو سانتاندير، الرئيس التنفيذي لـ "مفوضية السفر الأوروبية" ذلك، إلى السياح الذين يبحثون عن أماكن أقل ازدحاما، وأكثر اعتدالا في درجات الحرارة. ويقول سانتاندير "نتوقع أن تتأثر حركة السفر في أوروبا على نحو أكبر بالأحوال الجوية في المستقبل، والتي لا يمكن التنبؤ بها". ومن المرجح على نحو أكبر أن المسافرين سوف يتجنبون المقاصد الجنوبية أثناء موجات الحر. ويقول سانتاندير: "ربما يؤدي هذا إلى دفع مزيد من الأوروبيين إلى مقاصد وسط وشرق أوروبا بحثا عن درجات حرارة معتدلة خلال أشهر الصيف".

التحول الأخضر والرقمي

ولفت سانتاندير إلى أن وجهات جنوبي أوروبا قد تستقبل المزيد من السائحين خلال موسمي الربيع والخريف. وتكشف دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية عن كيف يمكن أن تتغير سلوكيات السفر والسياحة. وتقول المفوضية في التقرير: "وجدنا نمطا واضحا لتغيرات الطلب على السياحة ما بين الشمال والجنوب، وتستفيد مناطق الشمال من التغير المناخي، في حين تواجه مناطق الجنوب تراجعا واسعا في الطلب على السياحة". الإمكانيات الخضراء (الصديقة للبيئة): تغيير المسار لتعزيز الجاذبية أدركت إسبانيا تفاقم هذه الحقيقة بسبب التغير المناخي، ولذلك تسعى إلى تعزيز تراثها من مظاهر الطبيعة، مثل الغابات ومحميات المحيط الحيوي، من أجل تغير صورتها النمطية.

وأشارت هيئة تنشيط السياحة التابعة للحكومة مؤخرا إلى الحاجة لتحويل إسبانيا إلى "وجهة ذات منتجات متعددة"، إلى ما هو أكثر من الشمس والشواطئ. وترى هيئة تنشيط السياحة أنه يتعين أن تشمل هذه العملية تحولا في قطاع السياحة في إسبانيا - وهو هدف مدرج في أجندة الاتحاد الأوروبي السياحية حتى عام 2030 ، مما يؤكد على نحو خاص الحاجة إلى وضع التحول الأخضر والرقمي في القلب من النشاط السياحي للبلاد.

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وفي الوقت نفسه، كثفت سلوفينيا جهود تعزيز السياحة في البلاد على مدار سنوات، انطلاقا من شعار "الوجهة الخضراء" لديها. وصارت سلوفينيا وجهة سياحية تتمتع بشهرة متنامية بفضل مناطق الغابات والمياه الوفيرة وفرص قضاء عطلات نشطة في أحضان الطبيعة، ولكن ليس للسياحة الجماعية وتشمل التحديات الرئيسية في هذا الشأن السياحة المستدامة، مع أقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية، والتنقل المستدام، والمواد الغذائية المنتجة محليا، والموارد البشرية الملائمة. والأمل من وراء تبني ممارسات مستدامة، هو أن يتمكن السكان المحليون من تقبُل الضغوط التي تسببها السياحة، على نحو أكبر، فقد كانت تلك مشكلة في الوجهات السياحية الأكثر شهرة مثل بليد وبوينغ، على مدار السنوات الأخيرة.

رؤية البوسنة والهرسك

تأثير الظروف الإقليمية على نجاح السياحة تحظى جمهورية البوسنة والهرسك بإمكانيات سياحية وافرة، خاصة في مجال السياحة الجبلية والنهرية. وتقر المنظمات الدولية للتنمية بهذه الإمكانيات على نحو أكثر من المؤسسات المحلية. وتتبنى البوسنة الاتجاه العالمي المعني بتعزيز الاهتمام بالسياحة في المناطق الأكثر برودة. وتتسم المنطقة بأسعار ملائمة للغاية بالنسبة للجولات السياحية، وبجمال الطبيعة، ولكن هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية الهشة في مجال النقل، وبالوضع السياسي الذي يعاني من عدم الاستقرار. ولم يتم عمل الكثير للترويج للإمكانات السياحية في البوسنة والهرسك في أنحاء العالم، وحتى القليل الذي تم، لم ينفذ بشكل منهجي.

وفي رومانيا، كان التأثير الإيجابي الوحيد، إلى حد ما، للتغير المناخي هو "إطالة أمد موسم الصيف"، حيث يتجه المزيد والمزيد من السائحين لقضاء عطلاتهم هناك خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما يخفض ضمنا الضغوط على ذروة الموسم، بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الوطنية الرومانية لوكالات السياحة دوميترو لوكا. وأدى فصل الشتاء المعتدل على مدار السنوات الأخيرة إلى زيادة حركة السياحة في البلاد خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس. ورغم ذلك، تعاني منتجعات التزلج على الجليد من مواسم شتاء دافئة.

تداعيات السياحة المفرطة

وأوضح لوكا أنه حتى في ظل وجود منشآت إنتاج الجليد الاصطناعي، على المنتجعات أن تتقبل الهزيمة في المعركة أمام درجات حرارة تتجاوز الصفر بشكل مستمر. حماية الوجهات المتميزة من "السياحة المفرطة" عادة ما تكتظ الممرات الضيقة في جزيرة "مون سان ميشيل" الإيقونية بفرنسا بالزائرين قبل موعد تناول الغداء مباشرة خلال فترة الذروة في موسم الصيف.

أما في الوقت المتأخر بعد الظهر، تكاد تكون نفس المسارات الصاعدة شبه مهجورة. وتواجه هذه المعضلة عشرات المواقع السياحية الأخرى الشهيرة في فرنسا، وبقاع أخرى من أوروبا، والتي تكتظ بالزائرين خلال نهار أيام الصيف، لكنها تخلو منهم في المساء، وفي المواسم الأخرى، وهو أمر غالبا ما يضر الاقتصاد المحلي. وفرضت جزيرة بريهات الفرنسية الصغيرة قيودا على عدد الزائرين خلال الصيف الحالي، بعدما وصل عدد من أقبل منهم على شواطئها الصخرية في يوم واحد، إلى 15 ضعف عدد سكانها. يشار إلى أن الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها الدائمين 377 فقط ، جزء من شبكة الحماية الخاصة بالاتحاد الأوروبي "نيتشر 2000"، والتي تسعى إلى تعزيز التنوع البيولوجي عبر حماية موائل الأنواع الأكثر عرضة للخطر.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات المغادرة على عجل يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات الهروب من النيران تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات سحب الدخان تغطي السماء الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات الماء لغابات متفحمة ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات قافلة محبي الخيول ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات الزلزال المدمر ثم الحرائق ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات سحب الرماد تغطي السماء حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات دق ناقوس الخطر في كندا تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات ضباب الدخان يجتاز الحدود انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.

أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات الجحيم في موقع تدريب للجيش تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.



تأثيرات كارثية على البندقية

وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مؤخرا بإدراجمدينة البندقيةوبحيرتها في قائمة المنظمة للتراث العالمي المعرض للخطر. وقالت المنظمة إن المدينة تواجه أضرارا "لا يمكن تداركها"، بسبب مجموعة من التهديدات، بينها أزمة المناخ والسياحة الجماعية، مضيفة أنه يتعين على السلطات الإيطالية بذل مزيد من الجهد لحمايتها. ومن المقرر طرح هذه التوصية على اجتماع لجنة التراث العالمي لليونيسكو في العاصمة السعودية الرياض في أيلول / سبتمبر المقبل. ويشار إلى أن البندقية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو منذ عام 1987.

في هذا السياق، أعلنت مدينة باريس مؤخرا أن القيود الصارمة المفروضة على موقع "إير بي إن بي" الإلكتروني لتأجير واستئجار أماكن الإقامة، عبر الإنترنت، لا تزال سارية، مشيرة إلى عدد أقل من الانتهاكات المتعلقة بنشاط الموقع هذا العام في العاصمة الفرنسية، ولكن بغرامات أشد. وتزايد استخدام "إير بي إن بي" بشكل واسع على مدار السنوات الأخيرة في أنحاء العالم، حيث يتيح الموقع للمستخدمين إمكانية الحصول على مكان للإقامة في منزل بدلا من الفنادق.

وحصلت باريس في عام 2021 على موافقة من محكمة النقض الفرنسية على فرض هذه القيود، مع حكم بأنها تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، ويتوقع أن تبلغ أسعار الإقامة ذروتها. وقال مجلس المدينة في بيان: "الترسانة التنظيمية (للمدينة) تؤدي عملها، وهناك انتهاكات أقل"، وأضاف أن بيانات التقاضي المرتفعة خلال عامي 2021 و 2022 كانت بسبب تعليق القضايا في انتظار قرارات من الاتحاد الأوروبي. وهناك اتفاق بين المتخصصين في القطاع على أمر واحد، مفاده: السياحة ستشهد تغييرات. وبعدما تراجعت السياحة على نحو بالغ بسبب جائحة كوفيد-19، يسير القطاع حاليا في مسار استعادة قوته وأرقامه خلال فترة ما قبل الجائحة، ولكن في خضم تحديات جديدة. وسوف يظل قطاع السياحة الأوروبي دوما في حالة استنفار لكل الاحتمالات، في ظل تداعيات التغير المناخي، والحاجة إلى مزيد من الاستدامة، والبحث عن حلول للسياحة المفرطة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)