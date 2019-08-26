حالة استنفار في غزة بعد سقوط قتلى في انفجارين

تشهد غزة "حالة استنفار" اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب)، على إثر انفجارين استهدفا حاجزين للشرطة في القطاع مساء أمس الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، حسبما أعلنت عنه وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع.

وقالت داخلية غزة في بيان صباح اليوم الأربعاء إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق".

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وأضافت أن "الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية".

كما أشار البيان إلى أن "الاحتلال الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) وعملاءه يعملون بشكل دائم على ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة، ويستخدمون في ذلك أساليبَ شتى".

إلا أن الجيش الاسرائيلي الذي قصف موقعا لحماس الثلاثاء على أثر إطلاق صاروخ من القطاع، نفى بأن يكون قد شنّ أي غارة ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما كشف موقع الجزيرة القطري إلى أن الانفجارين نفذهما انتحاريان، لكن السلطات في غزة لم تأكد إلى غاية كتابة هذه السطور هذه الأنباء.

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)