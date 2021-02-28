حاكم نيويورك يواجه مجددا تهمَ التحرش الجنسي

قالت شارلوت بينيت، المستشارة الصحية السابقة البالغة من العمر 25 عاما لصحيفة نيويورك تايمز إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تحرش بها جنسيا في ربيع 2020. وأضافت بينيت أن الحاكم البالغ من العمر 63 عاما تحدث معها بشكل متكرر في أوائل يونيو/ حزيران، عن انفتاحه على مواعدة شابات في العشرينات وسألها عن رأيها في الفارق في السن. ولم يحاول كومو لمسها إطلاقا لكنها "فهمت أن الحاكم أراد أن يمارس معي الجنس وشعرت بعدم الارتياح والخوف"، كما روت بينيت للصحيفة.

وأشارت إلى أنها تحدثت إلى رئيس المكتب والمستشار القانوني لكومو الذي نقلها إلى وظيفة جديدة في مبنى آخر. وقد ناسبتها الوظيفة الجديدة لذلك قررت ألا تذهب أبعد من ذلك. وأكد كومو السبت في بيان "أنه لم يسبق له أن اقترح على بينيت أي شيء ولم يكن ينوي التصرف بأي طريقة غير لائقة". وقال إنه أراد أن يفعل عكس ذلك، وهو دعم بينيت التي أخبرته بأنها تعرضت لاعتداء جنسي.

مشاهدة الفيديو 12:35 شارك كليك - العنف ضد المرأة عبر الإنترنت إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3q1g2 كليك - العنف ضد المرأة عبر الإنترنت

ودعا الحاكم الذي تنتهي ولايته الثالثة في نهاية 2022، إلى "تدقيق كامل" في هذه الاتهامات بقيادة قاضية فدرالية سابقة. وأضاف "أطلب من سكان نيويورك انتظار النتائج (...) قبل إصدار الأحكام".

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يُتهم فيها الحاكم الديموقراطي الذي يقود ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، بالتحرش الجنسي. واتهمت ليندسي بويلان (36 عاما) وهي مستشارة اقتصادية سابقة للحاكم، بالتفصيل في مدونة الحاكم بالتحرش بها جنسيا عندما كانت تعمل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.

وأكدت بويلان أن كومو قبلها بقوة على فمها واقترح عليها أن تشارك في لعبة "بوكر التعري" و"تمادى من أجل لمس ظهرها وذراعيها ورجليها". ووصفت ناطقة باسم الحاكم اتهامات بويلان بأنها "كاذبة". ودعا سياسيون وناشطون في نيويورك مثل منظمة "تايمز-اب" المناهضة للاعتداءات الجنسية إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)