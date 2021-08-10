 حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بتهم ارتكاب ″جريمة جنسية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2021

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حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جريمة جنسية"

بعد أن تسببت الاتهامات بالتحرش في استقالته من منصبه، سيمثل أندرو كومو حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه بشكل رسمي تهمة ارتكاب اعتداء جنسي على موظفة سابقة. كومو نفى الاتهامات وقال إنه ضحية ثأر سياسي.

اندرو كومو حاكم نيويورك السابق

أجبر على الاستقالة من منصبه بعد سلسلة من اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.

 أكتوبر/ تشرين الأول اتهمت محكمة أمريكية حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بارتكاب اعتداء جنسي على موظفة سابقة. وسيمثل كومو في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في جلسة أولى أمام القضاء في مرحلة جديدة من هذه الدعوى التي أجبرته على الاستقالة خلال الصيف، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

مختارات

اتهمت موظفة ثانية كانت تعمل في الماضي في مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بالتحرش الجنسي في ثاني تهمة من نوعها هذا الأسبوع، فيما أعلن رئيس بلدية نيويورك أن موضوع سيخضع لتحقيق "كامل ومستقل".

أخذت الاتهامات ضد رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية التابعة لمؤسسة أكسل شبرينغر، أبعادا عالمية، بعد نشر "نيويورك تايمز" لتقرير عن إساءته استخدام سلطاته من أجل إقامة علاقات مع موظفاته، وهو ما وضع نشاط المؤسسة تحت المجهر.

وقالت متحدثة باسم محاكم ولاية نيويورك يوم الخميس (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، إن "دعوى ضد الحاكم السابق أندرو كومو بتهمة ارتكاب جنحة رفعت في المحكمة البلدية لألباني"، موضحة أن الأمر يتعلق بقضية جنسية.

والشكوى التي نشرتها وسائل إعلام عدة، قدمت الخميس وتتهم حاكم نيويورك السابق ب"ملامسة بالإكراه" في مقره الرسمي في ألباني عاصمة الولاية، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020. والملامسة بالإكراه جنحة من الدرجة الأولى وعقوبتها هي السجن مدة قد تصل إلى عام.

وأصدرت محكمة مدينة ألباني مساء الخميس مذكرة استدعاء بحق كومو (63 عاماً) للمثول أمامها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وهذه هي التهمة الأولى التي توجه الى كومو السياسي النافذ الذي أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام بعد سلسلة من اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.

واستقال كومو الذي تتهمه منذ أشهر موظفات سابقات بالتحرش بهن في 11 آب/أغسطس بعد أسبوع على نشر المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس تقريرا خلص الى أنه تحرش أو اعتدى جنسيا على 11 امرأة.

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مصر: عندما يصبح التحرش الجنسي أمرا عاديا

وقالت جيمس في بيان: "منذ اللحظة التي تلقى فيها مكتبي الإحالة للتحقيق في ادعاءات بأن الحاكم السابق أندرو كومو تحرش جنسياً بنساء عدة، باشرنا العمل دون خوف أو محاباة"، وأضافت أن "التهم الجنائية الموجهة اليوم ضد كومو بالملامسة بالإكراه تؤكد صحة ما توصلنا إليه في تقريرنا".

من جهته نفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه معتبراً أنه ضحية ثأر سياسي.

وتشكل هذه القضية سقوطاً مدوياً للرجل الذي يتحدر من عائلة من المهاجرين الإيطاليين وكان حاكم رابع ولاية في البلاد (عشرون مليون نسمة)، منذ 2011 ويطمح لولاية رابعة في انتخابات 2022.

وفي ذروة وباء كوفيد-19 عندما كانت نيويورك بؤرة الفيروس في ربيع 2020، أصبح نجماً على المستوى الوطني. وعبر مؤتمراته الصحفية اليومية العقلانية والمطمئنة، بدا هذا السياسي المحنك نقيضاً لدونالد ترامب الذي حفلت الكثير من مؤتمراته الصحفية بالعديد من المشكلات.

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)

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  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

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  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

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  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

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  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

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