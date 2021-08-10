حاكم نيويورك السابق أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جريمة جنسية"

أكتوبر/ تشرين الأول اتهمت محكمة أمريكية حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بارتكاب اعتداء جنسي على موظفة سابقة. وسيمثل كومو في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في جلسة أولى أمام القضاء في مرحلة جديدة من هذه الدعوى التي أجبرته على الاستقالة خلال الصيف، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

وقالت متحدثة باسم محاكم ولاية نيويورك يوم الخميس (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، إن "دعوى ضد الحاكم السابق أندرو كومو بتهمة ارتكاب جنحة رفعت في المحكمة البلدية لألباني"، موضحة أن الأمر يتعلق بقضية جنسية.

والشكوى التي نشرتها وسائل إعلام عدة، قدمت الخميس وتتهم حاكم نيويورك السابق ب"ملامسة بالإكراه" في مقره الرسمي في ألباني عاصمة الولاية، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020. والملامسة بالإكراه جنحة من الدرجة الأولى وعقوبتها هي السجن مدة قد تصل إلى عام.

وأصدرت محكمة مدينة ألباني مساء الخميس مذكرة استدعاء بحق كومو (63 عاماً) للمثول أمامها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وهذه هي التهمة الأولى التي توجه الى كومو السياسي النافذ الذي أجبر على الاستقالة من منصبه هذا العام بعد سلسلة من اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.

واستقال كومو الذي تتهمه منذ أشهر موظفات سابقات بالتحرش بهن في 11 آب/أغسطس بعد أسبوع على نشر المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس تقريرا خلص الى أنه تحرش أو اعتدى جنسيا على 11 امرأة.

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وقالت جيمس في بيان: "منذ اللحظة التي تلقى فيها مكتبي الإحالة للتحقيق في ادعاءات بأن الحاكم السابق أندرو كومو تحرش جنسياً بنساء عدة، باشرنا العمل دون خوف أو محاباة"، وأضافت أن "التهم الجنائية الموجهة اليوم ضد كومو بالملامسة بالإكراه تؤكد صحة ما توصلنا إليه في تقريرنا".

من جهته نفى كومو بشدة التهم الموجهة إليه معتبراً أنه ضحية ثأر سياسي.

وتشكل هذه القضية سقوطاً مدوياً للرجل الذي يتحدر من عائلة من المهاجرين الإيطاليين وكان حاكم رابع ولاية في البلاد (عشرون مليون نسمة)، منذ 2011 ويطمح لولاية رابعة في انتخابات 2022.

وفي ذروة وباء كوفيد-19 عندما كانت نيويورك بؤرة الفيروس في ربيع 2020، أصبح نجماً على المستوى الوطني. وعبر مؤتمراته الصحفية اليومية العقلانية والمطمئنة، بدا هذا السياسي المحنك نقيضاً لدونالد ترامب الذي حفلت الكثير من مؤتمراته الصحفية بالعديد من المشكلات.

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)