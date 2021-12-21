 حاكم دبي ملزم بدفع ثلاثة أرباع مليار دولار لطليقته | DW الأخبار | DW | 21.12.2021

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DW الأخبار

حاكم دبي ملزم بدفع ثلاثة أرباع مليار دولار لطليقته

حكمت محكمة بريطانية على حاكم دبي ورجل الإمارات القوي محمد بن راشد بدفع مبلغ يقارب من ثلاثة أرباع مليار دولار لصالح طليقته هيا بنت الحسين وطفليها وذلك بعد معركة شغلت القضاء البريطاني على مدى 3 سنوات.

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