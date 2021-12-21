حاكم دبي ملزم بدفع ثلاثة أرباع مليار دولار لطليقته

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حكمت محكمة بريطانية على حاكم دبي ورجل الإمارات القوي محمد بن راشد بدفع مبلغ يقارب من ثلاثة أرباع مليار دولار لصالح طليقته هيا بنت الحسين وطفليها وذلك بعد معركة شغلت القضاء البريطاني على مدى 3 سنوات.
فيما يعد أكبر تسوية في قضايا الأسرة تشهدها بريطانيا، قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.
نشرت صورة حديثة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، على إنستغرام بدا فيها أنها في الخارج بعد أن أظهرت صور سابقة خروجها في أماكن عامة في الإمارة التي قالت إنها محتجزة فيها. فما حقيقة الصورة الجديدة وأين التقطت؟
انتشرت فيديوهات للشيخة لطيفة تتهم فيها والدها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبسها ومنعها من الخروج، بعد محاولاتها الفاشلة في الهروب من البلاد. لكن أين هي الآن وماذا حل بها بعد انقطاع اتصال أصدقائها معها؟
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