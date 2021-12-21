حاكم دبي ملزم بدفع ثلاثة أرباع مليار دولار لطليقته

صورة على إنستغرام يعتقد أنها للشيخة لطيفة في رحلة بإسبانيا

نشرت صورة حديثة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، على إنستغرام بدا فيها أنها في الخارج بعد أن أظهرت صور سابقة خروجها في أماكن عامة في الإمارة التي قالت إنها محتجزة فيها. فما حقيقة الصورة الجديدة وأين التقطت؟