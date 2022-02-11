حافلة بقيادة ذاتية في إيستونيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في تالين تُخْتَبَر القيادة الذاتية على الطرق العادية، كما هي الحال مع حافلة نقل بثمانية مقاعد، لكن عملية التطوير أصعب مما كان متوقعًا. هنا اطلالة على هذه المركبة.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول