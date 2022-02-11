 حافلة بقيادة ذاتية في إيستونيا | عالم السرعة | DW | 18.02.2022

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عالم السرعة

حافلة بقيادة ذاتية في إيستونيا

في تالين تُخْتَبَر القيادة الذاتية على الطرق العادية، كما هي الحال مع حافلة نقل بثمانية مقاعد، لكن عملية التطوير أصعب مما كان متوقعًا. هنا اطلالة على هذه المركبة.

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