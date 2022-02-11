عالم السرعة

حافلة بقيادة ذاتية في إيستونيا

في تالين تُخْتَبَر القيادة الذاتية على الطرق العادية، كما هي الحال مع حافلة نقل بثمانية مقاعد، لكن عملية التطوير أصعب مما كان متوقعًا. هنا اطلالة على هذه المركبة.