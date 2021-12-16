 حافلة التطعيم الألمانية | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

حافلة التطعيم الألمانية

يبلغ معدل التطعيم في ألمانيا 70%، وهو لا يكفي لصد متغير دلتا. ومع ارتفاع عدد الإصابات، يرغب الناس الآن من جديد في أخذ اللقاح. ولكن هناك صعوبة في توصيل اللقاح إلى الناس.

مشاهدة الفيديو 02:15

المزيد من المركز الإعلامي

تطعيم الأطفال في تشيلي 16.12.2021

التطعيم ضد فيروس كورونا ومواضيع أخرى 16.12.2021

كينيا: تشكيك باللقاحات 09.12.2021

Eine Kinderärztin impft einen Jungen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. (zu dpa «Impfkommission spricht sich für Corona-Impfung für alle ab 12 aus») +++ dpa-Bildfunk +++

فيروس كورونا وتحدياته على البشر 09.12.2021

المزيد DW الأخبار

بعد المحاولة الثالثة، فريدريش ميرتس يفوز برئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي 17.12.2021

برلين: خمس سنوات على هجوم الدهس الأرهابي 17.12.2021

آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس 17.12.2021

ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا 17.12.2021

اقرأ أيضا

July 8, 2021, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India: A health worker shows a Covaxin vial at Government vaccination centre, Ramleela Ground..In the last 24 hours 3,381,671 people were vaccinated against Covid-19 all over India, according to the Health Ministry Data. (Credit Image: © Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire

"الصحة العالمية" توافق على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي ضد كورونا 17.12.2021

وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكورونا، الذي يعطى على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان. ومن شأن هذه الموافقة "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

November 24, 2021, Montreal, PQ, Canada: A young boy is vaccinated during the first day of vaccination for children aged five- to 11-years old in Montreal, Wednesday, Nov. 24, 2021. (Credit Image: © Paul Chiasson/The Canadian Press via ZUMA Press

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال وسط انخفاض طفيف لمعدل الإصابة الأسبوعي 13.12.2021

ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.

Daniel Gran, Intensivpfleger, steht auf der Intensivstation der Uniklinik Gießen am Bett eines jungen Corona-Patienten. Ärzte, Schwestern und Pfleger kämpfen gegen dauerhafte Erschöpfung, Personalmangel und fehlende gesellschaftliche Akzeptanz. Den Intensivbereich der Station nennen sie scherzhaft Covid-City. (Zu dpa Zu Besuch in Covid-City) +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا ـ تراجع جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا 12.12.2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 270 مليون وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار.

Särge mit Aufschrift „SARS-CoV-2 positiv - Corona“ mit Verstorbenen stehen in der Kühlkammer im Krematorium „Die Feuerbestattungen Hildesheim“. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Deutschland hat die Schwelle von 100 000 Toten überschritten.

حصيلة صادمة جديدة لوفيات كورونا في ألمانيا 08.12.2021

527 حالة وفاة تسجلها ألمانيا في يوم واحد، ما يعكس حجم التدهور الوبائي في البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في منحى مستمر منذ أسابيع.