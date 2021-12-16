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حافلة التطعيم الألمانية

يبلغ معدل التطعيم في ألمانيا 70%، وهو لا يكفي لصد متغير دلتا. ومع ارتفاع عدد الإصابات، يرغب الناس الآن من جديد في أخذ اللقاح. ولكن هناك صعوبة في توصيل اللقاح إلى الناس.