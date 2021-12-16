حافلة التطعيم الألمانية

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يبلغ معدل التطعيم في ألمانيا 70%، وهو لا يكفي لصد متغير دلتا. ومع ارتفاع عدد الإصابات، يرغب الناس الآن من جديد في أخذ اللقاح. ولكن هناك صعوبة في توصيل اللقاح إلى الناس.
وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكورونا، الذي يعطى على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان. ومن شأن هذه الموافقة "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 270 مليون وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار.
527 حالة وفاة تسجلها ألمانيا في يوم واحد، ما يعكس حجم التدهور الوبائي في البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في منحى مستمر منذ أسابيع.
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