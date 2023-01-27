حافلات وشاحنات بالطاقة الكهربائية

إفريقيا وفرصة تحولها إلى مصنع سيارات العالم!

حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟