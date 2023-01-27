حافلات وشاحنات بالطاقة الكهربائية

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هل سيكون تحويل محركات الحافلات والشاحنات الكبيرة من محركات احتراق الى محركات رفيقة بالبيئة مهمة مستقبلية؟ إحدى الشركات تؤكد ذلك، وبدأت في طرح شاحنات تعمل بمحركات كهربائية. وفي لايبزيغ سنرى كيف تعمل حافلات بالطاقة النظيفة.
تمكن فريق دورتموند من الفوز بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في مشواره الحافل بأربعة أهداف مقابل واحد أمام فريق لايبزيغ. وتألق نجم دورتموند هالاند بشكل خاص بتسجيله هدفين حاسمين في إنجاز الفريق اليوم.
تأهل مانشستر سيتي الانجليزيو ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما فاز مكابي حيفا بأول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاماً
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
باتت الخلافات العميقة بين جدران القلعة البافارية، بطل دوري أبطال أوروبا، تعكر الأجواء في سعي بايرن ميونيخ، لتعويض سقوطه أمام باريس سان جيرمان، ما يهدد بعدم تمديد عقد المدرب هانزي فليك.
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