 حافلات وشاحنات بالطاقة الكهربائية | عالم السرعة | DW | 02.02.2023

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عالم السرعة

حافلات وشاحنات بالطاقة الكهربائية

هل سيكون تحويل محركات الحافلات والشاحنات الكبيرة من محركات احتراق الى محركات رفيقة بالبيئة مهمة مستقبلية؟ إحدى الشركات تؤكد ذلك، وبدأت في طرح شاحنات تعمل بمحركات كهربائية. وفي لايبزيغ سنرى كيف تعمل حافلات بالطاقة النظيفة.

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