 حازم صاغية: انتكاسة هائلة احدثتها الثورات العربية المضادة | سياسة واقتصاد | DW | 26.01.2019

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سياسة واقتصاد

حازم صاغية: انتكاسة هائلة احدثتها الثورات العربية المضادة

ثمان سنوات مرت على انتفاضة الشعب المصري على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. واليوم وفي ذكرى قيامها كيف يرى الكاتب الصحافي حازم صاغية الأوضاع في مصر؟ DW عربية تحاور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني المخضرم.

Hazem Saghieh (Pivat)

كيف ترى الأحوال في مصر اليوم بعد مرور ثمان سنوات على "ثورة يناير 2011"؟

لا أسوأ من الوضع السيء إلا الاعتذار عن تغييره، بمعنى أنه منذ 1952 حكمت مصر بميراث وشرعية ثورة يونيو التي تغيرت وتبدلت كثيراً خلال العقود الماضية، إلا أن الأساس فيها لم يتغير، فحين حصلت ثورة يناير كان الانطباع الأصلي أنها ستقطع الصلة مع الشرعية النابعة من "يوليو 52" وستباشر توليد علاقات اجتماعية وسياسية مختلفة لكن ما فعله السيسي هو في الحقيقة أشبه باعتذار عن ثورة يناير، ليعيد الاعتبار إلى تركة يوليو والوضع السيئ الناجم عنها. هذا الاعتذار عن ثورة يناير أعاد ربط المستقبل بالماضي الذي ولد مع حركة يوليو.

كانت مصر على مدى العقود الماضية نموذجا ملهماً في العالم العربي.. هل لازالت تحتفظ بهذا البريق بعد كل هذه الأحداث؟

مصر كانت دائماً النموذج في العالم العربي، إما بنجاح في الداخل - وهذا هو الأساس الأصوب - وحدث ذلك حين كانت مصر عاصمة للفنون والثقافة والأدب والسينما، أو بأدوار إقليمية وخارجية، كما حدث في عهد عبد الناصر بارتباط مصر بالدعوة العروبية بغض النظر عن صلاح تلك الدعوة من عدمه، لكن كان هناك رسالة أيديولوجية خرجت من مصر ووجهت للعالم العربي. ومع أنور السادات كان هناك مسألة السلام مع إسرائيل وانتهاء الحرب، وحتى مع مبارك عندما أعيدت مصر إلى الجامعة العربية بوصفها الطرف الذي يستطيع أن يدعم الوضع العراقي والعربي في مواجهة إيران كان هناك رسالة ما، لكن حالياً لا يوجد لمصر أي رسالة لا للعالم العربي ولا لغيره ولا يوجد لديها نموذج ناجح في الداخل ما يفسر ضعف الحضور السياسي والثقافي المصري في المنطقة.

مختارات

في هذا المقال* يطرح علاء الأسواني السؤال حول ما إذا كان المصريون يقتربون من الاختيار الثالث، ويوضح ما هو هذا الاختيار. (15.01.2019)

يترقب الشارع العربي وكذا حكوماته عن كثب تطور الأوضاع في فرنسا. فحركة "السترات الصفراء" أحدثت هزة كبرى في المجتمع الفرنسي مع مطالبتها بإصلاحات اقتصادية في الأساس، الأمر الذي مس وتراً حساساً لدى المواطن العربي. (12.12.2018)

لماذا لم يعد أحد يدعو للاحتفال بذكرى الثورة ولو حتى بشكل صوري في مصر؟ ما الذي جعل الناس ينظرون  بفتور إلى ثورة يناير؟

من ناحية هناك الإحباط الذي ولد مما أعقب أحداث 2013 وموجة القمع الهائلة التي تلتها، فمصر اليوم بها أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وفق تقارير المنظمات الدولية، ومن جهة أخرى هناك المحاولة الدؤوبة من قبل السلطة لإعادة كتابة التاريخ بإلغاء فكرة قيام ثورة من الأساس وأن الأمر كان مؤامرة نفذها الإخوان المسلمين، ثم جاء السيسي وأنقذ الشعب المصري من هذه المؤامرة وهذه رواية سخيفة ومفتعلة، فعلي الرغم من خلافي العميق والأساسي مع الإخوان وفكرة الإسلام السياسي عموماً، لكن حالياً هناك طريقة في اتهام الإخوان تشبه الطريقة النازية في الكلام عن اليهود، فالنظام المصري الحالي أسند كل شيء سيء يحدث في العالم أو مصر إلى الإخوان، هذه طريقة تجهيلية وبوليسية في الوقت نفسه.

يقول البعض إن تحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط هي آخر مكتسبات المصريين من ثورة يناير واليوم تتصاعد الدعوات لتعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة.. الحلم بالديمقراطية وتداول السلطة بين 2011 و 2019.. كيف تراه اليوم؟

في الحقيقة هناك انتكاسة هائلة أحدثها انتصار الثورات المضادة التي هزمت ثورات الشعوب العربية بصور مختلفة، حتى التجربة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي وهي تونس تعاني من مؤامرات مستمرة بخلاف أنها تعاني من الضعف التكويني. بهذا الوضع، فمن المتوقع تماماً أن نرى عودة البعض إلى فكرة الزعيم الأبدي الممدد له مرة تلو الأخرى وكل شيء يشير إلى قرب حدوث ذلك، وهي الفكرة التي بدأت منذ عهد عبد الناصر الذي كان أول زعماء الــ 99.99% والذي كانت تجدد ولاية بعد الأخرى. وفي الواقع لا يستقيم نقد تجربة السيسي دون مراجعة التجربة الاستبدادية منذ جمال عبد الناصر.

كانت وفاة خالد سعيد وصورته التي انطبعت في الأذهان حتى اليوم أحد أسباب اندلاع الثورة. لكن اليوم تتزايد الانتقادات الدولية لملف مصر في ملف حقوق بشكل لم يسبق له مثيل وسط انكار مستمر من جانب الدولة المصرية. هل هذه الانتقادات تستند إلى واقع أم أن بها بعض المبالغة؟

هذا الانكار هو جزء لا يتجزأ من الثقافة السياسية الحاكمة في العالم العربي، فبشار الأسد لا يزال ينكر وجود مشكلة هائلة في بلاده وهو ما دأب القذافي على قوله وفعله حتى آخر يوم في حياته، وغيرهم من زعماء العرب،  فهناك ميل دائم للإنكار لكن هذا الإنكار وعدم الاكتراث بالعالم الخارجي أيضاً يستمد قوته من صعود الشعبوية في العالم ككل وفي بلدان شديدة التأثير مثل الولايات المتحدة مع ترامب فهذه الأنظمة غير مكترثة بحقوق الإنسان نهائياً ولا يهمها إطلاقاً ما يحدث من انتهاكات في الدول الأخرى وهذه نقطة قوة أكيدة للثورات المضادة وعلى رأسها النظام المصري.

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وجوه بارزة في ثورة 25 يناير..أين هي الآن؟

هناك من يقول إن العالم الغربي في 2011 كان أكثر تقبلاً لفكرة ثورات الشعوب العربية، لكن موقفه اختلف اليوم بعد ما حدث في سوريا واليمن وليبيا، وهناك أيضاً من يقول إنه لولا تدخل دول الجوار في الشأن المصري ما كان لتجربة الثورة المصرية أن تفشل. كيف ترى الأمر؟

في رأيي فإن العامل الحاسم والأساس هو ما يحدث في الداخل، بمعنى أنه لو أمكن أن تنجح الثورة في مصر لكانت كل هذه الاعتبارات قد أخذت مكاناً ثانوياً لا سيما وأنه لو انتصرت الثورة ما كانت لتخرب السلام مع إسرائيل وإنما كانت ستبني عليه وهي الورقة التي ابتزت بها الأنظمة المصرية المتعاقبة العالم الغربي كسباً لدعمها ومساندتها.

والخلاصة أن أي تغيير يحدث في المجتمع لابد وأن يحدث من الداخل، لكن المشكلة كانت في أن الثورة وشباب يناير كحركة سلمية في الميادين لم تكن مستعدة لمواجهة أمر هائل مثل تدخل عسكري عنيف في المشهد ليأتي بسلطة قمعية ما كان باستطاعتهم أن يقفوا في وجهها. ليس من المفيد إطلاقاً إحالة فكرة أي تغيير إلى الخارج لأن هذا قد ينهي جزء من الفكر السياسي العربي الذي يرد كل المشاكل إلى المؤامرة وإلى ألاعيب الخارج.

نحن في العالم العربي نحتاج إلى العمل على أنفسنا قليلاً وأن نعرف ما ينقصنا وفي أي شيء قصرنا وأين كان يوجد لدينا سذاجة في الحركات الثورية. وللأسف فإن هذه الشخصيات التي كان يمكن أن تقوم بهذا الدور في مصر يتم ملاحقتها بشتى السبل ويساعد في ذلك عدم وجود مسألة الحقوق والحريات على جدول أعمال دولة كالولايات المتحدة تحت حكم ترامب، كما أن أوروبا الغربية أضعف من أن تضغط فضلا عن إنشغالها بصفقات بيع السلاح إضافة إلى همومها التي لا أول لها ولا آخر من فرنسا ومشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية إلى ألمانيا وميركل التي سترحل والتغيير الغامض الذي سيحدث في البلاد إلى بريطانيا ومشكلة بريكسيت.      

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .

  • Demonstration in Tunis

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".

  • Ägypten Menschen feiern den 5. Jahrestag der Revolution am Tahrir-Platz

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.

  • Archivbild 2013 Verurteilung von Mursi-Anhängern 02.12.2014

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".

  • 2 Jahre nach dem Tod von Muammar Gaddafi

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.

  • Marokko Unterzeichnung UN-Friedensplan Libyen

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

  • Jemen Demonstration in Sanaa

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    "الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.

  • Jemen Sanaa Huthi Kämpfer

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.

  • Syrien / Assad / Plakat / Protest

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.

  • Symbolbild Syrien Deir ez-Zor Kämpfe

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بعد أشهر من الاحتجاجات اتخذ الربيع العربي في سوريا منحى آخر وأصبح البلد يعج بكثير من الفصائل المسلحة التي فشلت في توحيد صفوفها ضد النظام. الفراغ الأمني والسياسي في سوريا هيأ الأجواء لتنظيمات مسلحة ذات توجهات إسلامية إيدلوجية متطرفة، مثل تنظيم "داعش"و" النصرة" للسيطرة على مناطق واسعة من البلد.

  • Die zehn gefährlichsten Regionen für Reporter

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    في البحرين بدأت الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011 في ساحة اللؤلؤة ونادت بتغييرات سلمية وإصلاحات سياسية لصالح الأغلبية الشيعية في البلد وإنهاء سيطرة العائلة المالكة على الحكم وسلطة مجلس الوزراء التابع لها، ما أثار حفيظة دول الخليج وخاصة السعودية فأرسلت قوات تحت مظلة قوات درع الجزيرة وقمعت الحركة، لكن الاضطرابات ما زالت تتفجر من وقت لآخر.

  • Griechenland Flüchtlinge aus Lesbos kommen in Piräus an

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بعد مرور خمسة أعوام على " الربيع العربي" لم يتبق من هذا التغيير إلا بعض النقاط المضيئة، كما في التجربة التونسية وبعض الامتيازات للشباب في مصر. اما ليبيا واليمن وسوريا والبحرين فما زالت ابعد ما تكون عن الاستقرار، والمستقبل فيها يبدو بلا افق مضيء. نتاج الربيع العربي قوافل من النازحين ، وملايين اللاجئين يتدفقون على اوروبا والمانيا على وجه الخصوص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

في الذكرى الخامسة لما عُرف إعلاميا بالربيع العربي، والذي انطلق من تونس وامتد إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين فاليمن، تقرع موجات اللاجئين والنازحين المليونية أبواب الإنسانية. حصيلة العام الخامس "للربيع العربي" في صور. (25.01.2016)  

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