حارس بايرن ميونيخ مهدد بغرامة تزيد على مليون ونصف المليون يورو!

يواجه حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني مانويل نوير خطر غرامة قد تصل لأكثر من مليون ونصف مليون يورو بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد إقالة مدرب الحراس بالنادي توني تابالوفيتش الذي يعتبر رفيق درب نوير في مساره الاحترافي.

ففي مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص "ذي اتلتيك" والصحيفة اليومية الألمانية "زودويتشه تسايتونغ"، قال الحارس الألماني الدولي "كانت ضربة بالنسبة لي، بينما أنا كنت منهاراً. بدا الأمر كما لو أن قلبي قد اقتلع".

ولقيت هذه التصريحات انتقادات واسعة من إدارة النادي البافاري، حيث اعتبر المدير الرياضي بفريق بايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش أن تصريحات نوير تؤثر على الفريق "لأن نوير وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي"، حسب ما جاء في صحيفة بيلد الألمانية. وأضاف "أفهم أن يتأثر مانويل شخصياً. لكن بصفته قائد الفريق، كنت أتوقع موقفا مختلفا منه"، مؤكداً أن "القرار الصعب" بشأن تابالوفيتش لا علاقة له بنوير و"قد شرحنا له الأمر".

وتنص عقود للاعبين في بايرن ميونيخ ـ حسب صحيفة بيلد ـ على أنه في حالة الإخلال بشروط العقد يمكن تغريم اللاعب مبلغا قد يصل إلى حد راتب شهري مما يتقاضاه اللاعب بالنادي، ما يعني بالنسبة لمانويل نويرالذي يتقاضى 20 مليون يورو في السنة أنه مهدد بتسديد 1.6 مليون يورو كغرامة بسبب التصريحات التي أدلى بها دون أخذ الإذن من فريقه.

وسبق لنادي بايرن ميونيخ أن غرم كابتن الفريق سابقا فيليب لام بـ 50.000 يورو عام 2010 عندما أدلى بتصريح أيضا لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ دافع فيه عن مدرب الفريق آنذاك لويس فان خال الذي كانت إدارة النادي تتجه لإقالته.

يذكر أن تصريحات نوير خلقت نوع من البلبلة والجدل داخل أسوار النادي البافاري على بعد أيام قليلة من المباراة الحاسمة التي تنتظر بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب نويرعن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرض له جراء ممارسته رياضة التزلج.

هشام الدريوش