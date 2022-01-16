حارس الغربان الملكية في برج لندن

الأمير وليام يوجه انتقادات مبطنة للأثرياء المهووسين بالفضاء!

وجه الأمير البريطاني وليام انتقادات مبطنة لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، في الوقت الذي تواجه فيه الأرض مشكلات بيئية لم يوجد لها حل حتى الآن، على حد تعبيره. فمن كان يقصد بكلامه؟