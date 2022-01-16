حارس الغربان الملكية في برج لندن

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الغربان في برج لندن مهمة مثل جواهر التاج الملكي وهي تخضع للحراسة بنفس القدر. وفقا للأسطورة ستستمر العائلة المالكة البريطانية في الوجود طالما أن الطيور السوداء تطير حول البرج في لندن.
وجه الأمير البريطاني وليام انتقادات مبطنة لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، في الوقت الذي تواجه فيه الأرض مشكلات بيئية لم يوجد لها حل حتى الآن، على حد تعبيره. فمن كان يقصد بكلامه؟
بعد أيام من لقطات تشويقية جعلت ملايين المشاهدين حول العالم في ترقب لمقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان مع الإعلامية أوبرا وينفري، خرج اللقاء -الذي يعتقد أنه سيهز العائلة المالكة بقوة- غنيا بالدموع وبالتصريحات النارية.
ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي يواجه انقسامًا لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، عسكري سابق محترف وحليف للغرب جعل استقرار بلاده على رأس أولوياته على مدى عقدين من الزمن. فهل نجح في إبعاد بلاده عن أزمات المنطقة؟
مثل كثير من البلدان في بريطانيا أيضا تم إغلاق صالونات الحلاقة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وليس هناك استثناء حتى لأفراد العائلة المالكة، لذا تناولت دوقة كامبرديج كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام مقصها لتعوض غياب الحلاق.
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