 حارس الغربان الملكية في برج لندن | يوروماكس | DW | 16.01.2022

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يوروماكس

حارس الغربان الملكية في برج لندن

الغربان في برج لندن مهمة مثل جواهر التاج الملكي وهي تخضع للحراسة بنفس القدر. وفقا للأسطورة ستستمر العائلة المالكة البريطانية في الوجود طالما أن الطيور السوداء تطير حول البرج في لندن.

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