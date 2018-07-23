حارس أرسنال يقترح دعم أوزيل بطريقة خاصة

أوضح موقع "sportbuzzer" أن حارس أرسنال اللندني بيتر تشيك، أبدى دعمه لحصول زميله في الفريق مسعود أوزيل على شارة القيادة، وأضاف الحارس التشيكي المُخضرم أن اعتزال أوزيل اللعب دوليا مع المنتخب الألماني، سيجعله يُركز بشكل أكبر مع "المدفعجية".

وأكد بيتر تشيك أن أوزيل من اللاعبين، الذين يمتلكون خبرة في عالم كرة القدم، إذ سبق لصاحب القدم اليُسرى الساحرة التتويج بكأس العالم مع المنتخب الألماني في مونديال البرازيل 2014 على حساب المنتخب الأرجنتيني العنيد.

وأفاد موقع "sportbuzzer" أن حظوظ أوزيل للحصول على شارة قيادة أرسنال تبدو كبيرة، لاسيما وأن كابتن أرسنال لوران كوتشيلني، يغيب عن المستطيل الأخضر حتى نهاية السنة على الأقل بداعي الإصابة، وأضاف الموقع الألماني نقلا عن بيتر تشيك قوله "لعب أوزيل على المستوى الدولي، وبالنسبة لنا هو لاعب مهم للغاية"، وأردف :"بالتأكيد أوزيل مرشح بوضوح لتولي شارة قيادة فريق أرسنال".

وفي سياق ذي صلة، يخوض مسعود أوزيل اليوم الخميس (26 يوليو/تموز 2018) أول مباراة له، بعدما أعلن نهاية الأسبوع الماضي، اعتزاله رسميا من المنتخب الألماني على خلفية الانتقادات الحادة، التي تعرض لها بسبب صورة التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد مدرب أرسنال أوناي إيمري، في تصريحات صحفية قبل مباراة الفريق الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية، التي تحتضنها سنغافورة أن النادي الإنجليزي "مثل بيته، مثل عائلته، إذ سنحاول مساعدة (أوزيل) على الشعور بالراحة".

إلى ذلك، أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب احترامه قرار مسعود أوزيل (29) اعتزال اللعب مع "المانشافت"، وأضاف المدرب الألماني أن قرار أوزيل شخصي، مُشددا على ضرورة إبداء المزيد من الاحترام للاعبين.

في المقابل، رفض رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل اتهامات أوزيل للاتحاد بالعنصرية، حيث أكد غريندل في بيان مكتوب أنه "يأسف نيابة عن زملائه والكثير من العاملين والموظفين التابعين للاتحاد بأن يربط اسم الاتحاد بالعنصرية"، وأضاف: "أرفض ذلك بحزم أصالة عن الاتحاد وأصالة عن نفسي"، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأنه ارتكب أخطاء في التعامل مع هذا الملف، في إشارة إلى سياسية التكتم التي انتهجها الاتحاد الألماني لكرة القدم غداة الأزمة أي أسبوعين قبيل انطلاق مونديال روسيا. لكن غريديل ومدير الكرة أوليفر بيرهوف عادا ليحملا في تصريحات سابقة وبشكل ضمني أوزيل المسؤولية على المستوى السيء الذي ظهر به المانشافت في نهائيات كأس العالم.