 حارث يكشف عن أنديته المفضلة التي يسعى لتعزيز صفوفها مستقبلا | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 16.01.2020

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رياضة

حارث يكشف عن أنديته المفضلة التي يسعى لتعزيز صفوفها مستقبلا

مدد الدولي المغربي أمين حارث عقده مع فريقه الألماني شالكه حتى صيف عام 2024، وهو ما يعتبر إشارة وفاء من حارث للنادي الألماني. لكن المهاجم المغربي يحلم مستقبلا بتحقيق قفزة نوعية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة.

Fußball Bundesliga FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin (Getty Images/Bongarts/L. Baron)

في حوار مع مجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية، اعترف مهاجم فريق شالكه أمين حارث أنه سعيد مع فريقه شالكه الألماني، مؤكدا أن المدير الفني الجديد للفريق الألماني ديفيد فاغنر لعب دورا محوريا في استعادته لمستواه تألقه هذا الموسم بعد الأزمة التي عاشها الموسم الماضي، والتي كادت أن تعصف بمستقبله مع نادي شالكه.

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الدولي المغربي أمين حارث كان ولفترة قصيرة من اللاعبين بمستقبل غامض في شالكه. اليوم تحول إلى عنصر نجاح بالنسبة للفريق. ويبدو أن حتى برشلونة انتبه لتوهج حارث. (21.10.2019)

كان ماريو غوتسه وجه مونديال البرازيل 2014 بلا منازع، فقد أهدى بلاده اللقب العالمي. لكنه على المستوى الشخصي لم يحقق منذ ذلك الحين، انجازات أخرى. والآن يبحث عن العودة إلى الانجازات، لكن طريقه في دوتموند أصبح صعباً. (10.01.2020)

ورغم ارتياحه داخل أسوار نادي شالكه، مما دفعه إلى تمديد عقده حتى صيف عام 2024، إلا أن حارث يطمح مستقبلا للعب في صفوف أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي أو ليفربول، حسبما كشف الدولي المغربي البالغ من العمر 22 عاما لمجلة "شبورت بيلد".

وقال حارث "أريد في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف فرق تكون دائما حاضرة في ربع ونصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أروبا". وتابع المهاجم المغربي "أريد أن أخطوا خطوة إلى الأمام، لكنني العب الآن في صفوف نادٍ كبير، وأنا مدين له بالكثير، ولذلك مددت عقدي معه حتى أضع نهاية لكل التكهنات".

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    كاي هافرتز - باير ليفركوزن

    كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

  • Jadon Sancho, 19, Borussia Dortmund (picture-alliance/KIRCHNER/D. Inderlied)

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    جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

    كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

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    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ

    دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

  • Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | Jubel (0:2) (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ

    في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

    مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

  • Fussball Testspiel | Wuppertaler SV - Bayer 04 Leverkusen 0:4 - Moussa Diaby (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    موسى ديابي - باير ليفركوزن

    حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

  • Marcus Thuram (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Paolone)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ

    هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

  • Weston McKennie, 20, Schalke (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ويستون ماكيني – شالكه

    يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

  • Ademola Lookman, 21, RB Leipzig (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ

    سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

  • Ethan Ampadu Fußball (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ

    سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

  • Achraf Hakimi (Reuters/L. Kuegeler)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

    الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

  • Fussball UEFA Europa League l Eintracht Frankfurt vs FC Inter Mailand (Reuters/R. Orlowski)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت

    كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

  • Fussball Bundesliga FC Bayern München - Spieler Jann Fiete-Arp (Imago Images/ZUMA Wire/E. Williams)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ

    بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

  • Fussball Bundesliga l Schalke 04 vs FC Augsburg l Rabbi Matondo (Imago/RHR-Foto)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    رابي ماتوندو – شالكه

    لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم


مختارات

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

تجعل أندية الدوري الألماني من مهمتها إعطاء الفرصة للمواهب الشابة في صفوف فرقها. وبينما ترك لاعبون شباب مثل كاي هافرتز وجادون سانشو بصماتهم بالفعل، تُتاح الفرصة الآن أمام العديد منهم لتحقيق إنجازات لا تُنسى. (15.08.2019)  

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