حادث قطار الهند :مئات القتلى ومخاوف من عدم سلامة نظام السكك الحديدية

الهند تكشف أسباب أسوأ حادث قطارات و"المسؤولين عنه"

نشرت السلطات الهندية معدات ثقيلة لإصلاح خطوط السكك الحديدية، بعد حادث القطار الأكثر دموية منذ نحو ثلاثة عقود في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى بدء تحقيق رفيع المستوى بشأن الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصا.