 حادث قطار الهند :مئات القتلى ومخاوف من عدم سلامة نظام السكك الحديدية | DW الأخبار | DW | 04.06.2023

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حادث قطار الهند :مئات القتلى ومخاوف من عدم سلامة نظام السكك الحديدية

مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وقوع حادث تصادم ثلاثي مميت بين عدة قطارات ذاتية الدفع في الهند مساء الجمعة. وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من مائتين وثمانين شخصا وإصابة مئات آخرين

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TOPSHOT - Rescue workers gather around damaged carriages at the accident site of a three-train collision near Balasore, about 200 km (125 miles) from the state capital Bhubaneswar in the eastern state of Odisha, on June 3, 2023. At least 288 people were killed and more than 850 injured in a horrific three-train collision in India, officials said on June 3, the country's deadliest rail accident in more than 20 years. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

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230604 -- BALASORE, June 4, 2023 -- Rescuers work at the site of a train collision in Balasore district of eastern Indian state of Odisha June 3, 2023. The death toll from the collision of two passenger trains in the eastern Indian state of Odisha has risen to 288 with 803 others reportedly injured on Saturday, officials said. The Times of India quoted railway officials as saying that there are 288 victims recorded in the horrific collision, the country s deadliest rail accident in more than 20 years. Injured passengers have been taken to hospitals in Gopalpur, Khantapara, Balasore, Bhadrak and Soro. INDIA-ODISHA-BALASORE-TRAIN COLLISION-AFTERMATH JavedxDar PUBLICATIONxNOTxINxCHN

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