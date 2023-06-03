حادث قطار الهند :مئات القتلى ومخاوف من عدم سلامة نظام السكك الحديدية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وقوع حادث تصادم ثلاثي مميت بين عدة قطارات ذاتية الدفع في الهند مساء الجمعة. وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من مائتين وثمانين شخصا وإصابة مئات آخرين
لقى ما لا يقل عن 120 شخصا مصرعهم وأصيب المئات فى حادث قطار على الساحل الشرقى للهند. وتتواصل أعمال الإنقاذ في ولاية أوديشا ويُعتقد أنه سيتم انتشال المزيد من الضحايا.
تواصل السلطات الهندية جهودها لانتشال جثث ومصابي ضحايا حادث تصادم القطارات المروع والذي أسفر عن مقتل نحو 300 وإصابة أكثر من 850 آخرين، في واحدة من أسوأ حوادث القطارات. رئيس وزراء الهند أكد "تضامنه مع العائدات المفجوعة".
نشرت السلطات الهندية معدات ثقيلة لإصلاح خطوط السكك الحديدية، بعد حادث القطار الأكثر دموية منذ نحو ثلاثة عقود في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى بدء تحقيق رفيع المستوى بشأن الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصا.
تزايدت في البلدان النامية وذات الدخل المتوسط في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هجمات قراصنة الإنترنت الذين يستهدف المؤسسات الحكومية والمصارف والشركات من خلال برامج الفدية، فما سبب ذلك؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول