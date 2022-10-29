حادث تدافع في كوريا الجنوبية أثناء الاحتفال بالهالوين يودي بحياة 146 شخصا

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احتفالاً بالهالوين، قُتل 146 شخصاً وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
قال مسؤول إن عدد القتلى المسجلين في حادث تدافع في منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سول ارتفع إلى 149وأصيب حوالى 150 آخرين. وسقط عدد كبير من الأشخاص في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين.
الحصيلة الثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في ألمانيا تثير جدلاً واسعاً حول "فشل" أنظمة الإنذار في البلاد، وسط تعالي الأصوات لزيادة الاستعدادات من أجل مواجهة الكوارث المناخية المحتملة في المستقبل.
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