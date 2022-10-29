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حادث تدافع في كوريا الجنوبية أثناء الاحتفال بالهالوين يودي بحياة 146 شخصا

احتفالاً بالهالوين، قُتل 146 شخصاً وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء يوم السبت.