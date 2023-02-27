حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

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ارتفع عدد قتلى قارب مهاجرين تحطم قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا إلى 64 على الأقل بعد أن استأنفت فرق الطوارئ عمليات البحث وانتشلت جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء
عمليات الإنقاذ البحري موضع نقاش واسع في إيطاليا، ليس منذ مصرع عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم مؤخرا. فالحكومة اليمينية برئاسة ميلوني تصعّب العمل في وجه منظمات الإنقاذ. ولكن هذه المنظمات التطوعية لا تفكر في الاستسلام.
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يوم أمس يوضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة النظامية، مؤكدة أن حكومة بلادها شرعت في "تغيير سياسة الهجرة".
في مأساة جديدة على طريق المتوسط نحو أوروبا، تقارير إعلامية تتحدث عن وفاة ما لاقل عن أربعين شخص في حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة ساحل جنوب إيطاليا. وبيان لرئيسة الوزراء الإيطالية يتعهد بملاحة مهربي البشر.
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