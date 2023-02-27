حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

مآسي الغرق في البحر المتوسط.. ضغوط متصاعدة على فرق الإنقاذ

عمليات الإنقاذ البحري موضع نقاش واسع في إيطاليا، ليس منذ مصرع عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم مؤخرا. فالحكومة اليمينية برئاسة ميلوني تصعّب العمل في وجه منظمات الإنقاذ. ولكن هذه المنظمات التطوعية لا تفكر في الاستسلام.