حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية . . . فرق الإنقاذ تنتشل جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ارتفع عدد قتلى قارب مهاجرين تحطم قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا إلى 64 على الأقل بعد أن استأنفت فرق الطوارئ عمليات البحث وانتشلت جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يوم أمس يوضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة النظامية، مؤكدة أن حكومة بلادها شرعت في "تغيير سياسة الهجرة".
في مأساة جديدة على طريق المتوسط نحو أوروبا، تقارير إعلامية تتحدث عن وفاة ما لاقل عن أربعين شخص في حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة ساحل جنوب إيطاليا. وبيان لرئيسة الوزراء الإيطالية يتعهد بملاحة مهربي البشر.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول