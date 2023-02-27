 حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية . . . فرق الإنقاذ تنتشل جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء | DW الأخبار | DW | 28.02.2023

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حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية . . . فرق الإنقاذ تنتشل جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء

ارتفع عدد قتلى قارب مهاجرين تحطم قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا إلى 64 على الأقل بعد أن استأنفت فرق الطوارئ عمليات البحث وانتشلت جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء

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