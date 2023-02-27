حادث تحطم قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية . . . فرق الإنقاذ تنتشل جثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء

بعد تحطم قارب للمهاجرين.. فيزر تعد بإتاحة طرق نظامية للهجرة

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يوم أمس يوضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة النظامية، مؤكدة أن حكومة بلادها شرعت في "تغيير سياسة الهجرة".