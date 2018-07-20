 حادث الطعن في حافلة بألمانيا: المشتبه به يرفض التحدث | أخبار | DW | 20.07.2018

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أخبار

حادث الطعن في حافلة بألمانيا: المشتبه به يرفض التحدث

"المتشتبه به لم ينطق حتى الآن بشيء تجاه الاتهامات التي وجهت إليه"، هذا ما ذكره الادعاء العام إثر الاعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة في مدينة لوبيك بشمال ألمانيا. وسيحال المشتبه به إلى قاضي التحقيق لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

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الكشف عن هوية مهاجم الحافلة وغموض حول الدوافع

بعد حادث الاعتداء بسلاح أبيض على حافلة مزدحمة بالركاب في مدينة لوبيك بشمال ألمانيا، يرفض المشتبه بارتكابه للحادث  الإدلاء بأي إفادة تتعلق بالتهم الموجهة إليه ويلتزم الصمت لحد الآن، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم الادعاء العام في المدينة "أولا هينغست" مساء الجمعة (20 تموز/يوليو 2018).

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين وقادة الشرطة: "المشتبه به لم ينطق حتى الآن بشيء تجاه الاتهامات التي وجهت إليه"، مشيرة إلى أنه يرفض الحديث عن الحادث إطلاقا. جاء ذلك في تغريدة لشرطة الولاية في آخر إحاطة لها اليوم حول حادث الاعتداء. (انظر التغريدة أدناه حيث تتحدث المسؤولة باسم الادعاء العام).

وتابعت المتحدثة أن المشتبه به سيقدم صباح السبت إلى قاضي التحقيق لإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ويعتزم الادعاء العام إصدار أمر بإلقاء القبض على الرجل (34 عاما) بتهمة الشروع في إضرام حريق عمد والاعتداء الجسيم على الآخرين.

وذكرت هينغست أن الرجل ولد في إيران إلا أنه حصل على الجنسية الألمانية منذ أعوام عديدة، ويعيش في لوبيك. ولم تدل بمعلومات أخرى بشأن الجاني المحتمل ودوافعه.

وكانت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها حددت هوية المعتدي في حادث الحافلة بمدينة لوبيك الشمالية اليوم الجمعة. وقالت في تغريدة لها على موقع تويتر إنه "في الرابعة والثلاثين من العمر، ألماني الجنسية" يقيم في مدينة لوبيك.

كما أضافت الشرطة في تغريدتها أنه لا توجد قرائن على أن المعتدي قد تحول نحو التطرف، مشددة على أنه "لا توجد حتى الآن أية إشارات على وجود خلفية إرهابية للاعتداء".

وكانت الشرطة قد أعلنت في أحدث تقرير أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح الجمعة في مدينة لوبيك بشمال البلاد، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي، قبل اعتقاله، مؤكدة عدم وقوع قتلى. إحصائية الشرطة جاءت بعد ورود معلومات متضاربة حول عدد الجرحى.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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