حادث إرهابي في النرويج والشرطة تلقي القبض على المتهم

الشرطة النرويجية: منفذ الهجوم بقوس معتنق للإسلام ويشتبه بتطرفه

بعد سقوط خمسة قتلى في هجوم بالقوس والسهم، قالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أن المنفذ المفترض للهجوم كان قد أصبح متطرفاً بعدما تحول إلى الإسلام مؤخراً. هذا فيما أكد محامي المشتبه به أن موكله "يتعاون مع الشرطة".