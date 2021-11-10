 حادث إرهابي في النرويج والشرطة تلقي القبض على المتهم | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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حادث إرهابي في النرويج والشرطة تلقي القبض على المتهم

جريمة في مدينة كونيغسبرغ النرويجية. متحول للإسلام يقتل خمسة اشخاص بسهم. الشرطة تقبض عليه بعد هربه. الناس في صدمة ويتوقون لمعرفة أسباب قيام الرجل بفعلته. الشرطة بدأت بتقديم بعض الإجابات.

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