حادث إرهابي في النرويج والشرطة تلقي القبض على المتهم

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جريمة في مدينة كونيغسبرغ النرويجية. متحول للإسلام يقتل خمسة اشخاص بسهم. الشرطة تقبض عليه بعد هربه. الناس في صدمة ويتوقون لمعرفة أسباب قيام الرجل بفعلته. الشرطة بدأت بتقديم بعض الإجابات.
بعد سقوط خمسة قتلى في هجوم بالقوس والسهم، قالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أن المنفذ المفترض للهجوم كان قد أصبح متطرفاً بعدما تحول إلى الإسلام مؤخراً. هذا فيما أكد محامي المشتبه به أن موكله "يتعاون مع الشرطة".
تنظيم "داعش" يتبنى هجوم "جسر لندن"، الذي أكدت الشرطة البريطانية أن منفذه أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وأنه خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط عام 2018 بعد الاتفاق على ارتداء "سوار إلكتروني" لرصد تحركاته.
قائمة سجناء سرية من شينغيانغ تقدم نظرة مفزعة على إجراءات القمع الحكومية ضد الإيغور. وحكومة الصين تتحدث عن الحرب ضد الإرهاب، فيما تدل الوثيقة المسربة على شيء آخر. التفاصيل في هذا التحقيق الخاص بـ DW.
ما يزال العنف متواصلا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فحركة حماس تطلق مجددا وابلا من الصواريخ على عمق إسرائيل، وجيش الأخيرة يرد بقصف غزة. ووسط هذا المشهد يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن متفائلا بالتوصل قريبا إلى التهدئة.
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