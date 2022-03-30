حادثة "الصفعة" لن تمر مرور الكرام.. إجراءات تأديبية بحق سميث!

مازالت ردود الفعل تتوالى على حادثة صفع ويل سميث، الممثل، كريس روك على مسرح الأوسكار. فقد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المعنية بتوزيع جوائز الأوسكار، عن تدشين إجراءات تأديبية ضد الممثل الأمريكي، ويل سميث، لانتهاكه معايير السلوك، وتشمل التواصل الجسدي غير الملائم والسلوك المسيئ، أو الذي يحمل طابع تهديد، بالاضافة إلى تعريض نزاهة الأكاديمية للخطر. وجاء في بيان الأكاديمية " وفقا لمعايير السلوك بالأكاديمية وقانون كاليفورنيا، أمام ويل سميث ما لايقل عن 15 يوماً قبل إجراء تصويت بشأن انتهاكاته والعقوبات (المتعلقة بذلك)، فرصة لتقديم ردٍّ كتابي".

كما أشار بيان الأكاديمية إلى طبيعة الإجراءات التأديبية التي قد تتأخذ ضد الممثل الأمريكي، كما جاء فيه "خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المقرر في 18 نيسان/أبريل المقبل، ربما تتخذ الاكاديمية إجراء تأديبيا، ربما يتضمن تعليق أو طرد أو أي عقوبات أخرى تنص عليها القوانين الداخلية ومعايير السلوك".

اختتم البيان بالإعراب عن صدمة الأكاديمية من أفعال سميث، كما قدم الإعتذار للممثل كريس روك، حيث جاء فيه " نعتذر لكريس روك عمّا تعرض له على مسرحنا، ونشكره على مرونته في تلك اللحظة. نعتذر للمرشحين والضيوف والمشاهدين لما وقع خلال ما كان يجب أن يكون حدثا احتفاليا".

يذكر أن سميث سار بخطى واسعة إلى خشبة المسرح وصفع، كريس روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر شعر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) أو "الملك ريتشارد"، مما أثار تساؤلات عن سبب عدم اصطحاب الممثل إلى خارج الحفل. وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، إن النجم السينمائي ويل سميث رفض تلبية طلب بمغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدما صفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، "نود توضيح أنه طُلب من السيد سميث مغادرة الحفل لكنه رفض، ونقر أيضا بأنه كان بوسعنا التعامل مع الموقف بشكل مختلف".

من جانبه اعتذر سميث لروك والأكاديمية والمشاهدين في بيان يوم الإثنين، 28 مارس/ آذار قائلا إنه "تخطى حدوده". فيما ظهر روك لأول مرة منذ حفل الأوسكار مساء أمس الأربعاء خلال عرض كوميدي في بوسطن. قال إنه مازال يحاول استيعاب ما حدث، مضيفا" سوف أتحدث عن الواقعة في وقت ما، وسوف يكون الأمر جادّاً... وسيكون مضحكاً".

إ.م/ و.ب (د ب أ)