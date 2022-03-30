حادثة "الصفعة" لن تمر مرور الكرام.. إجراءات تأديبية بحق سميث!

مازالت ردود الفعل تتوالى على حادثة صفع ويل سميث، الممثل، كريس روك على مسرح الأوسكار. فقد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المعنية بتوزيع جوائز الأوسكار، عن تدشين إجراءات تأديبية ضد الممثل الأمريكي، ويل سميث، لانتهاكه معايير السلوك، وتشمل التواصل الجسدي غير الملائم والسلوك المسيئ، أو الذي يحمل طابع تهديد، بالاضافة إلى تعريض نزاهة الأكاديمية للخطر. وجاء في بيان الأكاديمية " وفقا لمعايير السلوك بالأكاديمية وقانون كاليفورنيا، أمام ويل سميث ما لايقل عن 15 يوماً قبل إجراء تصويت بشأن انتهاكاته والعقوبات (المتعلقة بذلك)، فرصة لتقديم ردٍّ كتابي".
كما أشار بيان الأكاديمية إلى طبيعة الإجراءات التأديبية التي قد تتأخذ ضد الممثل الأمريكي، كما جاء فيه "خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المقرر في 18 نيسان/أبريل المقبل، ربما تتخذ الاكاديمية إجراء تأديبيا، ربما يتضمن تعليق أو طرد أو أي عقوبات أخرى تنص عليها القوانين الداخلية ومعايير السلوك".
اختتم البيان بالإعراب عن صدمة الأكاديمية من أفعال سميث، كما قدم الإعتذار للممثل كريس روك، حيث جاء فيه " نعتذر لكريس روك عمّا تعرض له على مسرحنا، ونشكره على مرونته في تلك اللحظة. نعتذر للمرشحين والضيوف والمشاهدين لما وقع خلال ما كان يجب أن يكون حدثا احتفاليا".
يذكر أن سميث سار بخطى واسعة إلى خشبة المسرح وصفع، كريس روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر شعر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) أو "الملك ريتشارد"، مما أثار تساؤلات عن سبب عدم اصطحاب الممثل إلى خارج الحفل. وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، إن النجم السينمائي ويل سميث رفض تلبية طلب بمغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدما صفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، "نود توضيح أنه طُلب من السيد سميث مغادرة الحفل لكنه رفض، ونقر أيضا بأنه كان بوسعنا التعامل مع الموقف بشكل مختلف".
من جانبه اعتذر سميث لروك والأكاديمية والمشاهدين في بيان يوم الإثنين، 28 مارس/ آذار قائلا إنه "تخطى حدوده". فيما ظهر روك لأول مرة منذ حفل الأوسكار مساء أمس الأربعاء خلال عرض كوميدي في بوسطن. قال إنه مازال يحاول استيعاب ما حدث، مضيفا" سوف أتحدث عن الواقعة في وقت ما، وسوف يكون الأمر جادّاً... وسيكون مضحكاً".
إ.م/ و.ب (د ب أ)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الاسم الصحيح الكامل للجائزة
الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار
ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات
ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أصغر فائز بالجائزة
الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأكبر سنا
فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أول امرأة فازت بجائزة الإخراج
جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز
حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
فائزون رفضوا استلام الجائزة!
رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
القيمة المادية لجائزة الأوسكار
تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
حجم "تمثال أوسكار"
يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو