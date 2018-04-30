حاخام يتعرض للسب والشتم في مدينة دوسلدورف

صرح حاخام يهودي بأنه كان ضحية هجوم معاد للسامية في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا. وقال الحاخام شام باركان اليوم الثلاثاء (18 حزيران/يونيو 2019) إن رجلا سبه وتعقبه أثناء سيره في الطريق وهو يرتدي القلنسوة اليهودية "كيباه". وأضاف باركان: "كان لدي شعور بأن شيئا ما سيحدث فورا. لقد جرى خلفي، فجريت أنا أسرع. لقد كانت لحظة مروعة للغاية".
وأشار إلى أنه فرّ إلى مركز تابع للجالية اليهودية، وقال: "للأسف لدى شعور للمرة الأولى حاليا بأنني لم أعد آمنا في دوسلدورف". وبدأت الشرطة التحقيق في الواقعة بحسب متحدث باسمها.
يذكر أن ظاهرة معاداة السامية متفشية في المجتمع، حيث يسعى الساسة على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات لمواجهة الظاهرة بمختلف النشاطات الثقافية والسياسية. كما ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مواطنيه التصدي لكافة أشكال معاداة السامية.
ح.ع.ح/ا.ح (د.ب.ا)
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
التراث المغربي اليهودي
معرض "حياة وصور اليهود في الدار البيضاء في ستينات القرن الماضي" جزء من فعالية التراث المغربي اليهودي التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين يومي 11 و 12 شباط/ فبراير 2014. وشهدت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية متعددة بالإضافة إلى ندوة جمعت ساسة ألمان ومغاربة.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
تفاصيل الحياة اليومية
تعكس الصور الحياة اليومية لليهود المغاربة في ستينات القرن الماضي وتوضح نمط حياتهم من خلال الملابس وممارسة طقوسهم الدينية. وتقدر أعداد اليهود المغاربة آنذاك بحوالي 250 ألف شخص أي أنهم كانوا يمثلون نحو 10 بالمئة من مجموع سكان المغرب.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
الذاكرة اليهودية في التراث المغربي
اهتم غابريال أكسيل سوسان (يمين الصورة) بحفظ الذاكرة اليهودية في التراث المغربي وتحديدا من خلال هذا المعرض. وتعاون سوسان وهو من مواليد الدار البيضاء، مع كلود سيتبون الذي عمل كطبيب أطفال في الدار البيضاء خلال ستينات القرن الماضي.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
التاريخ اليهودي في المغرب ..شغف تتوارثه الأجيال
جون جوزيف ليفي هو نجل الراحل شمعون ليفي، الكاتب والسياسي مغربي المهتم بتاريخ اليهود في المغرب. شغل ليفي منصب الأمين العام لمؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي بالدار البيضاء حتى وفاته عام 2011. ويعمل نجله جون كطبيب ويعيش في برلين منذ عام 1980.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
محطات عالمية للمعرض
توقف المعرض في محطات كثيرة منها الدار البيضاء وبروكسل ونيويورك. في الصورة زائر ألماني يتفقد صور المعرض في محطته البرلينية.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
ترميم كنيس "صلاة الفاسيين"
أدرج كنيس "صلاة الفاسيين" على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي للمنشآت التي يجب ترميمها وذلك عام 1994. وبدأت أعمال ترميم الكنيس اليهودي الموجود بفاس عام 2011 بدعم ألماني.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
إعادة الاعتبار للآثار التاريخية
المهندس المعماري أمزيان حسني محمد (يمين الصورة) المشرف على ترميم كنيس "صلاة الفاسيين". سبق وأشرف حسني على الاهتمام بالعديد من الآثار التاريخية.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
أضرحة ومزارات يهودية كثيرة
جرت مراسم افتتاح كنيس "صلاة الفاسيين" بعد ترميمه قبل نحو عام في حضور عدد من الساسة من بينهم نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني. كنيس "صلاة الفاسيين" هو أحد نحو 36 كنيسا يهوديا في المغرب، بالإضافة إلى الكثير من الأضرحة والمزارات اليهودية في جميع أنحاء المغرب.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
دستور يقر التعدد الثقافي
شارك سياسيون مغاربة وألمان في ندوة التراث المغربي اليهودي التي أقيمت في الجناح الإسلامي بمتحف بيرغامون ببرلين.الجدير بالذكر أن الدستور المغربي الذي جاء بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، أقر التعدد الثقافي في المغرب واعتبر الثقافة اليهودية من مكونات الثقافة المغربية.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
أمين عام مجلس الطوائف اليهودية
سيرج بيرديغو (يسار الصورة) من مواليد مدينة مكناس وهو أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب ورئيس التجمع العالمي لليهود المغاربة ويشغل منذ عام 2006 منصب سفير متجول للمغرب، كما سبق وشغل منصب وزير السياحة في المغرب منتصف تسعينات القرن الماضي.
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معرض في برلين يسلط الضوء على التراث اليهودي المغربي
القفطان المغربي أحد صور التنوع الثقافي
شمل الحفل معرضا للقفطان المغربي الشهير من تصميم ألبير أوكنين. ويعكس القفطان المغربي التعدد الثقافي للمغرب، كما أنه صار يحظى بشهرة عالمية تظهر من خلال الإهتمام الكبير بمهرجان مراكش للقفطان.
الكاتب: محمد مسعاد/ ا. ف